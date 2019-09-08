Футбол

LiveSport.ruLiveSport.ruГол Роналду помог Португалии обыграть Сербию в отборе Евро-2020

Сербия — Португалия
2 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Црвена Звезда»
Никола Максимович
10′
40′
Рубен Диаш
42′
Вильям Карвалью
58′
Гонсалу Гедеш
Дарко Лазович
Адем Ляйич
59′
Александар Коларов
65′
65′
Нелсон Семеду
Жоау Канселу
Никола Миленкович
68′
70′
Гонсалу Гедеш
Жоау Феликс
80′
Криштиану Роналду
Филип Костич
Александар Катай
83′
Александар Митрович
85′
85′
Бруну Фернандеш
Жоау Моутинью
86′
Бернарду Силва
Лука Миливоевич
Лука Йович
87′
89′
Вильям Карвалью
Сборная Сербии потерпела домашнее поражение от команды Португалии (2:4) в матче 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе В. Счет в матче на 42-й минуте открыли португальцы — отличился Вилльям Карвалью. На 58-й минуте Гонсалу Гуэдеш удвоил преимущество гостей.
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