Футбол
LiveSport.ruГол Роналду помог Португалии обыграть Сербию в отборе Евро-2020
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Црвена Звезда»
Никола Максимович
|10′
|40′
Рубен Диаш
|42′
Вильям Карвалью
|58′
Гонсалу Гедеш
Дарко Лазович
Адем Ляйич
|59′
Александар Коларов
|65′
|65′
Нелсон Семеду
Жоау Канселу
Никола Миленкович
|68′
|70′
Гонсалу Гедеш
Жоау Феликс
|80′
Криштиану Роналду
Филип Костич
Александар Катай
|83′
Александар Митрович
|85′
|85′
Бруну Фернандеш
Жоау Моутинью
|86′
Бернарду Силва
Лука Миливоевич
Лука Йович
|87′
|89′
Вильям Карвалью
Сербия
Расстановка 4‑5‑1
1
Дмитрович
18
Миленкович
19
Максимович
5
Настасич
11
Коларов
22
Ляйич
21
Матич
10
Тадич
8
Йович
6
Катай
9
Митрович
1
Патрисиу
20
Канселу
6
Фонте
4
Диаш
5
Геррейру
13
Перейра
14
Карвалью
8
Моутинью
7
Роналду
23
Феликс
10
Силва
Португалия
Расстановка 4‑3‑3
Сборная Сербии потерпела домашнее поражение от команды Португалии (2:4) в матче 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе В. Счет в матче на 42-й минуте открыли португальцы — отличился Вилльям Карвалью. На 58-й минуте Гонсалу Гуэдеш удвоил преимущество гостей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Голевое пиршество в Белграде: Сборная Португалии одержала первую победу в отборе на ЕВРО-2020
Евро-футбол.рувчера в 16:41
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 05:41, Вашингтон
Политика
В СПЧ заявили, что «Голос» дезинформирует избирателей о данных по нарушениям на выборах
"Коллеги немного дезинформируют избирателей с ситуацией вокруг выборов, которые сегодня проходят в Москве и на территории РФ", - отметил Борисов.
ТАСС 05:04
Шоу-бизнес
Юлия Барановская оделась в свадебное платье из цветов
Телеведущая Юлия Барановская стала участницей цветочного фестиваля.
Bimru.ru вчера в 15:41
Происшествия
Перед выборами в школе на Васильевском нашли винтовки и кусок мины
Проверка была необходима для обеспечения безопасности избирателей: школьники, судя по всему, не только регулярно находятся рядом с оружием, но и пользуются им. Из кабинета начальной военной подготовки увезли четыре пневматические винтовки и магазин от автомата Калашникова с учебными патронами.
Фонтанка.Ру 03:33
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Путиным
Комментируя возвращение задержанных в России украинцев, Зеленский рассказал о последнем телефонном разговоре с Путиным, который состоялся месяц назад 7 августа.
Суть событий вчера в 12:08
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Происшествия
В Нью-Йорке вандал повредил статую «Атакующего быка» на Уолл-стрит
Мужчина был задержан в Нью-Йорке за повреждение статуи "Атакующего быка" на Уолл-стрит, передает телеканал CBS со ссылкой на полицию.
РИА Новости 02:50
Гаджеты
Опубликованы характеристики смартфона Samsung Galaxy M30s
UfaTime.ru 05:04
Шоу-бизнес
Вдова лидера Linkin Park Честера Беннингтона выходит замуж
Вдова солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона, Талинда, объявила в своем Instagram о том, что выходит замуж спустя два года после гибели супруга.
Комсомольская правда 02:57
Политика
В работе электронного голосования на выборах в Москве произошел сбой
Система дала сбой из-за перегрузки оборудования для шифрования бюллетеней, но через час восстановила работу, сообщил замглавы департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.
Московский Комсомолец 05:14
Шоу-бизнес
Стало известно, ради кого Меган Маркл поехала в США
Поклонники британской королевской семьи продолжают обсуждать внезапную поездку Меган Маркл в Соединенные Штаты.
Телепрограмма 02:42
Происшествия
В Ленобласти таксист открыл стрельбу по напавшим на него клиентам
Во Всеволожском районе Ленинградской области 24-летний таксист обстрелял двух напавших на него клиентов, один из них оказался в больнице.
Российская газета 05:17
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Армия и оружие
Еще одна страна ЕС отправит войска в Сирию
Вооруженные силы Дании отправят солдат в Сирию, чтобы помочь коалиции, возглавляемой США, воевать с «Исламским государством» (ИГ, запрещена в России).
Lenta.ru 04:34
Политика
В движение «Голос» направлены около тысячи жалоб на нарушения в выборах
Движение "Голос", занимающееся защитой прав избирателей, сообщило о том, что приняло около тысячи жалоб о нарушении выборного процесса по всей территории России.
Pravda.Ru 05:30
Политика
Собянин и Володин проголосовали на выборах в Мосгордуму
РИА Новости 05:07
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил американского спортсмена Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
BFM.ru вчера в 17:25
Политика
В Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных России заключенных
На Украине военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
Известия 00:14
Политика
Готовность Киева к компромиссам отметили в МИД РФ
Взаимное освобождение удерживаемых лиц Россией и Украиной, ставшее возможным благодаря договоренностям лидеров двух стран, показывает здравый подход новой украинской администрации и ее готовность к компромиссам.
Вечерняя Москва вчера в 09:17
Политика
В Ингушетии избрали нового главу региона
Депутаты народного собрания Ингушетии избрали главой региона Махмуд-Али Калиматова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:32
Армия и оружие
Politico: в Конгрессе США обвинили ВМС в сокрытии информации по НЛО
Член комитета по национальной безопасности Палаты представителей Конгресса США Марк Уокер (республиканец от штата Северная Каролина) обвинил ВМС страны в сокрытии информации о контактах с неопознанными летающими объектами (НЛО).
ТАСС 05:16
Происшествия
На участке в Волгограде умер кандидат в депутаты облдумы
В Волгограде в единый день голосования на участке умер кандидат в депутаты областной думы.
Московский Комсомолец 05:27
Политика
Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам
Lenta.ru 04:46
Политика
В Палате представителей США устроят голосование об импичменте Трампу
В юридическом комитете палате представителей США проведут голосование по резолюции о расследовании и возможности импичмента президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.
Газета.Ru вчера в 16:18
Армия и оружие
МИД сообщил о возвращении в Европу 2 тыс. боевиков из Сирии и Ирака
«Ни США, ни государства Евросоюза или Азии, ни другие благополучные страны не защищены от террористов, ведь за последние годы в Европу вернулось порядка двух тысяч боевиков, воевавших в составе террористических группировок в Сирии и Ираке», — сказал Сыромолотов.
РБК 05:37
Политика
Нидерланды требуют от России выдать свидетеля по делу MH17
Прокуратура Нидерландов выдвинула России требование о выдаче бывшего начальника бригады ПВО самопровозглашенной ДНР Владимира Цемаха, вызволенного из украинской тюрьмы благодаря обмену удерживаемыми лицами, пишет издание Algemeen Dagblad.
Ruposters.ru 04:34
Хоккей
«Трактор» во второй раз подряд переиграл «Амур»
Челябинский «Трактор» одержал вторую выездную победу кряду. «Черно-белые» в Хабаровске переиграли «Амур» с минимальным счетом 2:1.
МедиаЗавод 05:31
Происшествия
В Ленинградской области три человека погибли в результате ДТП
Три человека погибли, один получил травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Ленинградской области.
REGNUM 02:46
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
От болевого синдрома при остеохондрозе помогут избавиться компрессы с водкой, сообщает портал МедикФорум со ссылкой на неназванных врачей.
Газета.Ru 05:12
Авто
Назван топ-5 «заряженных» автомобилей до 1 млн рублей
До 100км/ч модель разгоняется за 6,5 секунд, а в до 1 млн рублей можно найти образец 2012-2013 года с пробегом в 90-120 тыс. км. Далее идет восьмое поколение Accord Type S, которое на российском рынке доступно с 2,0- или 2,4-литровым мотором, комплектующиеся «механикой».
32CARS.ru 04:18