РПЛ

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецГол Соболева помог «Крыльям Советов» обыграть «Тамбов»

Начался 11 тур чемпионата России по футболу. В Самаре местные «Крылья Советов» принимали «Тамбов». Команда Миодрага Божовича обыграла подопечных Александра Григоряна со счетом 2:0.
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Наконец-то! «Крылья Советов» дома обыграли «Тамбов»

63.ru09:14

Как «Крылья» побили «Тамбов» - 2:0: все голы матча 11-го тура РПЛ. ВИДЕО

Sport.ru09:14

Соболев продолжает забивать за «Крылья». Почему в его игре не все идеально?

Спорт-Экспресс11:25

Гол Соболева принес «Крыльям Советов» победу на «Тамбовом», судья показал 12 желтых карточек

Спорт день за днем09:11

«Крылья Советов» обыграли «Тамбов» благодаря голам Соболева и Канунникова

Чемпионат08:54

Сегодня ФК «Тамбов» сыграет с «Крыльями Советов»

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Соболев забил со спорного пенальти и отдал голевую в стиле Иньесты. По очкам он обошел Дзюбу и Шомуродова

Sports.ru11:52
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Здоровье

На Землю обрушилась мощнейшая магнитная буря

Эксперты утверждают, что наступающая магнитная буря будет очень мощной и отразится на самочувствии метеозависимых людей.
Московский Комсомолец вчера в 09:22
Авто

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«GM-АвтоВАЗ» начал производство Chevrolet Niva в новой комплектации SL («Суперлайт»).
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Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

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Украина определила возможный объем импорта газа из Румынии в 2020 году

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Известия вчера в 09:03
Происшествия

Исчезнувшее в Атлантике судно с украинцами затонуло

Газета.Ru 13:31
Происшествия

США потребовали выдать задержанного в Испании россиянина

США потребовали выдать задержанного в аэропорту испанской Валенсии россиянина, которого подозревают в крупном мошенничестве.
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МИД России ответил послу США по делу Пола Уилана

Министерство иностранных дел России ответило на видеообращение посла США Джона Хантсмана, где речь идет о якобы отсутствии доказательств противоправных действий американца Пола Уилана.
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Смолов предложил заранее отдать золото чемпионата России «Зениту»

Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов в эфире телеканала «Матч ТВ» прокомментировал отмененный гол в матче 11 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита».
Lenta.ru 16:11
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Яна Поплавская расплакалась на свадьбе младшего сына Никиты. Актриса уверена, что отдала ребёнка «в хорошие руки».
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Кадыров потребовал найти человека, певшего во время пожара в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров уличил этого человека в том, что он радуется чужому горю.
Говорит Москва вчера в 07:57
Футбол

«Ливерпуль» может быть исключен из Кубка лиги

Ливерпулю грозит исключение из Кубка английской лиги, сообщает BBC.
Советский спорт 04:31
Происшествия

В Театре.doc пожаловались на вмешательство полиции в постановку

Сотрудники правоохранительных органов в субботу вмешались в постановку "Рейф#228" Театра.doc, сообщила куратор проекта Катрин Ненашева.
Интерфакс 13:37
Театры

В Москве в возрасте 85 лет умер Марк Захаров

Газета.Ru 06:38
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Лео Бокерия дал три совета, как предотвратить болезни сердца

Кардиохирург и президент Общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" Лео Бокерия дал три совета, способных предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.
Life.ru 26 сентября в 21:22
Футбол

Хабиб посмеялся над вызовом Ибрагимовича

В число своих соперников, помимо Нурмагомедова, футболист включил теннисиста Новака Джоковича, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и собственного агента Мино Райоле, передает RT.
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Варга рассказал, контактировал ли Венгер со «Спартаком»

Известный футбольный агент Шандор Варга опроверг информацию об интересе «Спартака» к известному тренеру Арсену Венгеру.
Спорт-Экспресс 15:25
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Опубликованы первые рендеры смартфона Meizu 17

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Ученые обнаружили неожиданное препятствие для развития рака

Московский Комсомолец 04:40
Политика

В США стартовала процедура импичмента Трампа

Основанием для импичмента Пелоси считает разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого он якобы требовал начать расследование против Хантера Байдена — сына кандидата в президенты США Джо Байдена, уточняет RNS.
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Происшествия

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В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.
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Сильные дожди ожидаются в начале октября в средней полосе России

На следующей неделе в Центральную часть России, включая Москву, придут сильные дожди, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".
Российская газета 09:10
Политика

Преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием

Кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и заместителя председателя, глава МИД Испании Еврокомиссии Жозеп Боррель заявил, что санкции в современном мире используются как геополитическое оружие.
РБК 16:17
Армия и оружие

Сирия потребовала вывода всех незаконных иностранных войск из страны

Сирия требует вывести все иностранные войска, которые незаконно находятся на территории государства, и оставляет за собой право на ответные меры.
Известия 15:23
Происшествия

Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета

РИА Новости вчера в 18:53
Происшествия

В Черновцах родился ребенок с двумя головами

РИА Новости 08:57
Армия и оружие

Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»

По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".
Вести.Ru 13:01
Политика

Малахов ответил на критику МИД Киргизии

По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru вчера в 09:00
Политика

Пушков предрек Зеленскому трения с Берлином

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что после публикации стенограммы телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, украинского лидера Владимира Зеленского могут ждать «трения с Берлином».
SM News 11:23
Общество

В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах

26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС 07:17
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Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
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