РПЛ
Московский КомсомолецГол Соболева помог «Крыльям Советов» обыграть «Тамбов»
Начался 11 тур чемпионата России по футболу. В Самаре местные «Крылья Советов» принимали «Тамбов». Команда Миодрага Божовича обыграла подопечных Александра Григоряна со счетом 2:0.
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Гол Соболева принес «Крыльям Советов» победу на «Тамбовом», судья показал 12 желтых карточек
Спорт день за днем09:11
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 16:32, Вашингтон
Здоровье
На Землю обрушилась мощнейшая магнитная буря
Эксперты утверждают, что наступающая магнитная буря будет очень мощной и отразится на самочувствии метеозависимых людей.
Московский Комсомолец вчера в 09:22
Авто
Chevrolet Niva получил новую дешевую комплектацию
«GM-АвтоВАЗ» начал производство Chevrolet Niva в новой комплектации SL («Суперлайт»).
Автоновости дня 26 сентября в 07:57
Энергетика
Украина определила возможный объем импорта газа из Румынии в 2020 году
Телеканал 360° вчера в 06:05
Армия и оружие
Минобороны заявило о ликвидации 120 атаковавших Хмеймим беспилотников
Более сотни беспилотников террористов уничтожено за два года комплексами противовоздушной обороны (ПВО) или обезврежено средствами радиоэлектронной борьбы в ходе попыток атак на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
Известия вчера в 09:03
Происшествия
США потребовали выдать задержанного в Испании россиянина
США потребовали выдать задержанного в аэропорту испанской Валенсии россиянина, которого подозревают в крупном мошенничестве.
Известия 15:58
Политика
МИД России ответил послу США по делу Пола Уилана
Министерство иностранных дел России ответило на видеообращение посла США Джона Хантсмана, где речь идет о якобы отсутствии доказательств противоправных действий американца Пола Уилана.
Взгляд.ру 12:18
Футбол
Смолов предложил заранее отдать золото чемпионата России «Зениту»
Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов в эфире телеканала «Матч ТВ» прокомментировал отмененный гол в матче 11 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита».
Lenta.ru 16:11
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Яна Поплавская расплакалась на свадьбе своего младшего сына
Яна Поплавская расплакалась на свадьбе младшего сына Никиты. Актриса уверена, что отдала ребёнка «в хорошие руки».
OAnews 13:03
Происшествия
Кадыров потребовал найти человека, певшего во время пожара в Грозном
Глава Чечни Рамзан Кадыров уличил этого человека в том, что он радуется чужому горю.
Говорит Москва вчера в 07:57
Футбол
«Ливерпуль» может быть исключен из Кубка лиги
Ливерпулю грозит исключение из Кубка английской лиги, сообщает BBC.
Советский спорт 04:31
Происшествия
В Театре.doc пожаловались на вмешательство полиции в постановку
Сотрудники правоохранительных органов в субботу вмешались в постановку "Рейф#228" Театра.doc, сообщила куратор проекта Катрин Ненашева.
Интерфакс 13:37
Театры
В Москве в возрасте 85 лет умер Марк Захаров
Газета.Ru 06:38
Здоровье
Лео Бокерия дал три совета, как предотвратить болезни сердца
Кардиохирург и президент Общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" Лео Бокерия дал три совета, способных предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.
Life.ru 26 сентября в 21:22
Футбол
Хабиб посмеялся над вызовом Ибрагимовича
В число своих соперников, помимо Нурмагомедова, футболист включил теннисиста Новака Джоковича, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и собственного агента Мино Райоле, передает RT.
ТВ Центр вчера в 10:31
Футбол
Варга рассказал, контактировал ли Венгер со «Спартаком»
Известный футбольный агент Шандор Варга опроверг информацию об интересе «Спартака» к известному тренеру Арсену Венгеру.
Спорт-Экспресс 15:25
Гаджеты
Опубликованы первые рендеры смартфона Meizu 17
Флагманский смартфон Meizu 17, который должен выйти в следующем году, показали на первых рендерах.
NewInform 09:13
Наука
Ученые обнаружили неожиданное препятствие для развития рака
Московский Комсомолец 04:40
Политика
В США стартовала процедура импичмента Трампа
Основанием для импичмента Пелоси считает разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого он якобы требовал начать расследование против Хантера Байдена — сына кандидата в президенты США Джо Байдена, уточняет RNS.
URA.Ru 24 сентября в 17:51
Происшествия
Возбуждено дело против министра финансов Забайкальского края
В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.
Российская газета 05:50
Общество
Сильные дожди ожидаются в начале октября в средней полосе России
На следующей неделе в Центральную часть России, включая Москву, придут сильные дожди, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".
Российская газета 09:10
Политика
Преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием
Кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и заместителя председателя, глава МИД Испании Еврокомиссии Жозеп Боррель заявил, что санкции в современном мире используются как геополитическое оружие.
РБК 16:17
Армия и оружие
Сирия потребовала вывода всех незаконных иностранных войск из страны
Сирия требует вывести все иностранные войска, которые незаконно находятся на территории государства, и оставляет за собой право на ответные меры.
Известия 15:23
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Происшествия
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
РИА Новости 08:57
Армия и оружие
Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»
По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".
Вести.Ru 13:01
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru вчера в 09:00
Политика
Пушков предрек Зеленскому трения с Берлином
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что после публикации стенограммы телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, украинского лидера Владимира Зеленского могут ждать «трения с Берлином».
SM News 11:23
Общество
В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах
26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС 07:17