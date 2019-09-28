РПЛ

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецГол Соболева помог «Крыльям Советов» обыграть «Тамбов»

Начался 11 тур чемпионата России по футболу. В Самаре местные «Крылья Советов» принимали «Тамбов». Команда Миодрага Божовича обыграла подопечных Александра Григоряна со счетом 2:0.
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Наконец-то! «Крылья Советов» дома обыграли «Тамбов»

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Как «Крылья» побили «Тамбов» - 2:0: все голы матча 11-го тура РПЛ. ВИДЕО

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Гол Соболева принес «Крыльям Советов» победу на «Тамбовом», судья показал 12 желтых карточек

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Колдовство от Соболева: «Крылья» обыгрывают «Тамбов» и взлетают вверх из зоны вылета

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Сегодня ФК «Тамбов» сыграет с «Крыльями Советов»

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Соболев продолжает забивать за «Крылья». Почему в его игре не все идеально?

Спорт-Экспресс11:25
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 13:23, Вашингтон
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Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР

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В Москве в возрасте 85 лет умер Марк Захаров

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«АвтоВАЗ» запатентовал новые колесные диски

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Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники

Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК вчера в 11:27
Наука

Обнаружены древнейшие останки микробов возрастом 3,5 миллиарда лет

Ученые нашли самые первые признаки жизни и установили, что на Земле жизнь существовала уже 3,5 миллиарда лет назад.
Ugpressa.ru вчера в 17:16
Технологии

Началось тестирование суверенного интернета на Урале

До конца 2019 года планируется покрыть оборудованием весь Уральский федеральный округ.
ITZine.ru вчера в 07:41
Политика

Россия предложила проводить заседания Генассамблеи ООН не в США

По словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, в ответ на невыдачу американских виз российской делегации Москва предложила проводить заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, Комиссии по разоружению не на территории Соединенных Штатов.
RuNews24.ru 26 сентября в 18:19
Политика

Порошенко назвал отставку Волкера тревожной новостью

Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал тревожной новостью отставку спецпредставителя США Курта Волкера.
РИА Новости 04:04
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Павел Мамаев подписал контракт с «Ростовом»

Газета.Ru 11:59
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Судно с украинцами пропало в Атлантике

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Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

РИА Новости 12:34
Экономика

Власти предложили новый механизм компенсаций утильсбора для автопрома

Российское правительство предложило определить правила дифференцирования промышленных субсидий, которые фактически компенсировали бы автомобильной промышленности утилизационный сбор.
РБК 13:13
Происшествия

В Черновцах родился ребенок с двумя головами

Девочки имеют одно тело, но две головы.
РИА Новости 08:57
Армия и оружие

Хуситы сообщили о пленении тысяч саудовских солдат и офицеров

Как сообщил сегодня спикер вооруженных сил йеменских повстанцев-хуситов Яхья Сарии, за последние несколько месяцев повстанцы пленили несколько тысяч военных Саудовской Аравии, пока шла операция в районе пограничного города Нажран.
Вестник Кавказа 12:44
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Виторган поблагодарил Марка Захарова за человечность

Российский актёр Максим Виторган поблагодарил режиссёра Марка Захарова «за участие и человечность» и за всех «выдающихся артистов».
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Названы последствия извинений по требованию Кадырова

Lenta.ru 13:16
Экономика

«Фридом финанс» может купить еще одного брокера

Инвестиционная компания «Фридом финанс» подала в ФАС ходатайство на покупку 100% акций брокера «Церих» 20 сентября, сообщается на сайте службы.
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В Калуге во время спектакля скончался актер Андрей Семенов

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Воры в законе вывезут криминальную кассу из России

Главная касса преступного мира России в ближайшее время может переместиться в Турцию.
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Армия и оружие

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После обнаружения подлодки со спасательного судна "Коммуна" спустили глубоководный аппарат "АС-28" с аварийной спасательной группой на борту, который пристыковался к объекту и выполнил подъем с глубины "раненых" членов экипажа, которым оказали медпомощь на борту "Коммуны".
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Армия и оружие

Раскрыт материал российского гиперзвукового «Циркона»

Перспективная гиперзвуковая ракета «Циркон» будет изготовлена из углерод-углеродного конструкционного материала типа КИМФ, который обеспечит теплозащиту оружия, пишет Avia.pro.
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Даниил Квят не примет участие в квалификации Гран-при России

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Уилл Смит представил фильм «Гемини»

Знаменитый актер Уилл Смит в свой 51-ый день рождения представил публике собственную электронную копию.
Общественное телевидение России 26 сентября в 22:09
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WP: доступ к расшифровке разговора Трампа и Лаврова ограничили

Отмечается, что разговор между Трампом, Лавровым и бывшим послом России в США Сергеем Кисляком прошёл в 2017 году в Овальном кабинете Белого дома.
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