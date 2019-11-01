Футбол

РИА НовостиРИА НовостиГол Сусо принес «Милану» победу над СПАЛом в матче чемпионата Италии

Милан — СПАЛ
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Джузеппе Меацца»
21′
Серджо Флоккари
Лео Дуарте
40′
Джанлуиджи Доннарумма
40′
Матео Мусаккьо
Давиде Калабрия
46′
Самуэль Кастильехо
Сусо
57′
Хакан Чалханоглу
57′
62′
Франческо Викари
Сусо
63′
69′
Тиаго Чонек
Исмаэль Беннасер
69′
71′
Симоне Миссироли
Маттиа Валоти
73′
Ясмин Куртич
82′
Аркадиуш Реца
Джакопо Сала
82′
Эспето
Альберто Палоски
Лукас Пакета
Джакомо Бонавентура
88′
Футболисты "Милана" обыграли СПАЛ в матче 10-го тура чемпионата Италии. Встреча, прошедшая в четверг в Милане на стадионе "Сан-Сиро", завершилась со счетом 1:0.
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