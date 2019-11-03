«Кристал Пэлас» на своем поле уступил «Лестеру» в матче 11-го тура АПЛ. Победу гостям принесли голы турецкого защитника Чаглара Сеюнджю и английского форварда Джейми Варди.

Политика Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные в Керченском проливе корабли, сообщило агентство "Укринформ".

Шоу-бизнес Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.

Хоккей «Иностранцы обещают русским ребятам первые раунды – а потом они нигде и никак». Русский агент добрался до НХЛ В этом году Шуми Бабаев стал единственным российским агентом, который получил аккредитацию в НХЛ – теперь он может вести дела своих клиентов как в КХЛ, так и за океаном, не передавая их местным агентам.

Общество Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.

Общество «Нафтогаз Украины» подал новый иск против «Газпрома» Украинская компания «Нафтогаз» направила в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», который касается газового транзита.

Кино Продюсер «Ведьмака» распланировала семь сезонов Первому сезону сериала "Ведьмак" еще только предстоит дебютировать на платформе Netflix, а его создательница Лорен Шмидт уже распланировала его развитие на много лет вперед.

Происшествия В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.

Политика Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.

Общество Аномальное тепло для ноября в Москве может побить 140-летний рекорд Аномальное тепло ожидается во вторник, 5 ноября, в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России.

Фигурное катание Экс-ученица Тутберидзе рассказала про характерные ошибки Загитовой Российская фигуристка Дарья Паненкова прокомментировала снижение баллов олимпийской чемпионке Алине Загитовой на этапе Гран-при во Франции.

Футбол «Тоттенхэм» оспорит удаление Сон Хын Мина Лондонский "Тоттенхэм" оспорит удаление корейского форварда Сон Хын Мина.

Общество Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому В Москве – на Красной площади – Владимир Путин возложил цветы к памятнику предводителям ополчения – Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому.

Авто В продаже появился Mercedes-Benz 560 SEL 1986 года без пробега В Португалии выставили на продажу совершенно новый Mercedes-Benz S-Class в кузове W126 1986 года выпуска.

Общество В Канаде шторм сдвинул с места застрявшее 100 лет назад судно На протяжении 100 лет судно, пребывавшее на одном месте приблизительно в 1,5 километра от водопада «Подкова», служило одной из достопримечательностей Ниагарского комплекса.

Общество Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.

Религия 4 ноября православные празднуют день Казанской иконы Божьей Матери В Волгоградской области в день Казанской иконы Божьей Матери в 11 часов православные пройдут крестным ходом по городу Волжскому.

Политика Песков: Россия не отказывается от транзита газа через Украину Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не отказывается от транзита газа через Украину, но не может этого делать без соответствующего желания Киева.

Фигурное катание Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.

Политика На Украине заявили о попытке свержения Зеленского На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.

Политика В Дрездене заявили о «нацистской чрезвычайной ситуации» в городе Автор инициативы, член госсовета Макс Ашенбах заявил, что местные власти обеспокоены популярностью правых взглядов в городе.