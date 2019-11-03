Футбол

Матч ТВМатч ТВ«Лестер» на выезде обыграл «Кристал Пэлас»

Кристал Пэлас — Лестер
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Селхерст Парк»
48′
Джонни Эванс
Джеффри Шлупп
54′
57′
Чаглар Сёюнджю
Джеймс Томкинс
64′
Шейху Куяте
Макс Майер
74′
74′
Айосе Перес
Демарай Грэй
Джордан Айю
Кристиан Бентеке
78′
Джеймс Макартур
Джеймс Маккарти
78′
81′
Чаглар Сёюнджю
85′
Харви Барнс
Уэс Морган
88′
Джейми Варди
90′+1′
Джеймс Мэддисон
Деннис Прат
«Кристал Пэлас» на своем поле уступил «Лестеру» в матче 11-го тура АПЛ. Победу гостям принесли голы турецкого защитника Чаглара Сеюнджю и английского форварда Джейми Варди.
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