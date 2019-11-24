РПЛ

Вести.RuВести.RuГол Влашича принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов»

ЦСКА — Крылья Советов
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
48′
Александр Соболев
56′
Александр Гацкан
Арнор Сигурдссон
Алан Дзагоев
58′
Хёрдур Магнуссон
65′
Константин Кучаев
Ильзат Ахметов
68′
Никола Влашич
75′
78′
Раду Гынсарь
Антон Терехов
Кристиян Бистрович
Яка Бийол
81′
81′
Антон Зиньковский
Дмитрий Кабутов
84′
Александр Соболев
Егор Голенков
86′
Деян Радоньич
90′+2′
Антон Терехов
В Москве матчем ЦСКА и самарских "Крыльев Советов" завершился семнадцатый тур российской премьер-лиги. Армейцы выиграли 1:0 благодаря голу Николы Влашича. Нули горели на табло армейского стадиона вплоть до 75 минуты.
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