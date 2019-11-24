В Москве матчем ЦСКА и самарских "Крыльев Советов" завершился семнадцатый тур российской премьер-лиги. Армейцы выиграли 1:0 благодаря голу Николы Влашича. Нули горели на табло армейского стадиона вплоть до 75 минуты.

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