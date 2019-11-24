РПЛ
Вести.RuГол Влашича принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов»
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
|48′
Александр Соболев
|56′
Александр Гацкан
Арнор Сигурдссон
Алан Дзагоев
|58′
Хёрдур Магнуссон
|65′
Константин Кучаев
Ильзат Ахметов
|68′
Никола Влашич
|75′
|78′
Раду Гынсарь
Антон Терехов
Кристиян Бистрович
Яка Бийол
|81′
|81′
Антон Зиньковский
Дмитрий Кабутов
|84′
Александр Соболев
Егор Голенков
|86′
Деян Радоньич
|90′+2′
Антон Терехов
ЦСКА
Расстановка 3‑4‑3
35
Акинфеев
62
Карпов
78
Дивеев
23
Магнуссон
2
Фернандес
29
Бийол
98
Обляков
10
Дзагоев
7
Ахметов
9
Чалов
8
Влашич
Чалов
1
Рыжиков
22
Анюков
3
Чернов
90
Бурлак
2
Полуяхтов
77
Кабутов
8
Гацкан
40
Тимофеев
10
Терехов
69
Голенков
9
Радоньич
Крылья Советов
Расстановка 4‑4‑2
В Москве матчем ЦСКА и самарских "Крыльев Советов" завершился семнадцатый тур российской премьер-лиги. Армейцы выиграли 1:0 благодаря голу Николы Влашича. Нули горели на табло армейского стадиона вплоть до 75 минуты.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Влашич: «Мой гол „Крыльям“ не будет лучшим в сезоне. Мяч Бистровича был лучше»
Sport24.ruвчера в 13:52
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 01:54, Ашберн
Музыка
Игорь Крутой пожелал участникам детского Евровидения хорошо выступить
Шоу-бизнес
Лорак и Брежнева на Золотом граммофоне впечатляли размером декольте
Глубокий вырез на комбинезоне Ани Лорак сумел привлечь внимание и подчеркнуть аппетитные формы звезды, а вот Брежнева явно промахнулась и с нарядом, и с причёской.
Экономика
МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн
Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
Путешествия
Названы самые популярные направления отдыха россиян на Новый год
Член Общественного совета при Ростуризме Елена Сутормина в беседе с «Известиями» сообщила, что самым популярным направлением отдыха россиян на новогодние праздники внутри страны стали курорты Краснодарского края, а за пределами России — Таиланд, Турция и ОАЭ.
Происшествия
Пожар на шахте в Коми локализован
Политика
Жириновский предложил расширить границы разрешенной самообороны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский собирается внести в Госдуму законопроект, который расширяет для россиян пределы разрешенной самообороны, сообщает в понедельник газета "Известия".
Экономика
Стало известно, сколько россияне хранят на депозитах
Примерно 200 тысяч рублей - столько россияне хранят в среднем на депозите в банке. Фактически это деньги "на черный день".
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Культура
Фестиваль испано- и португалоязычных стран пройдет 30 ноября в Москве
Фестиваль испано- и португалоязычных стран пройдет в Ибероамериканском культурном центре в Москве 30 ноября.
Космос
Преемник робота Федора получил имя «Артем»
Преемник робота Федора по имени Артем станет пилотом, который будет "нажимать кнопки и выполнять определенные операции", сообщает ТАСС.
Политика
Фантазии Хомчака вызвали у Фикса брезгливость
Политика
Бывший «народный мэр» Горловки признался в шпионаже в пользу Украины
Бывший "народный мэр" Горловки в Донецкой Народной Республике Эдуард Матюха сообщил, что работал на Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины, когда возглавлял город.
Общество
Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
Музыка
Светлана Лобода снялась в клипе лидера Rammstein
Интересно, что одну из ролей в видео исполнила певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с лидером группы Rammstein - Тиллем Линдеманном.
Политика
Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне
Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Общество
В Минтруде рассказали условия досрочного выхода на пенсию
В Министерстве труда объяснили, при каких условиях возможен досрочный выход на пенсию.
Футбол
Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу
Происшествия
В Приморье проверяют видео с ребенком, счищающим снег с козырька школы
Полиция в Приморье начала проверку из-за видео, на котором ребенок счищает снег с козырька над входом в школу, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
Общество
Состав «группы отравителей ГРУ» обнародован в Болгарии
В «группу отравителей ГРУ» включены Сергей Федотов (настоящее имя, по утверждению расследователей, — Денис Сергеев), Георгий Горшков (Петр Борисов), Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Николай Кононихин (Николай Ежов), Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данил Степанов (Данил Капралов).
Авто
Цены на автомобили повысятся из-за утильсбора с 2020 года в России
Правительство утвердило повышение утильсбора на автомобили в 2020 году, несмотря на сокращение спроса на рынке.
Происшествия
Камера сняла, как машину с Кулебой и сыновьями протаранил микроавтобус
Экономика
НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект
Терминал на Камчатке не включен ни в КПМИ, ни в другие госпрограммы, и на его реализацию не предусмотрены бюджетные средства, уточнили в министерстве, добавляя, что сейчас идет работа по включению терминала в федеральный проект "Морские порты России".
Общество
Голодец выразила соболезнования в связи со смертью Вербицкой
Вице-премьер России Ольга Голодец выразила соболезнования в связи со смертью президента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), бывшего ректора вуза Людмилы Вербицкой, отметив её вклад в развитие филологии и сохранение русского языка.
Транспорт
Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели
Общество
Синоптики предупредили об «атмосферной впадине» в России
Со второй половины недели атмосферное давление резко понизится, что будет напоминать «атмосферную впадину».
Политика
Путин потребовал от «Единой России» терзать и трясти чиновников
Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал правящую партию «Единая Россия» добиться партийного контроля за деятельностью чиновников и внимательно следить за тем, как они принимают и выполняют решения во всех сферах.
Происшествия
В Белгороде во время циркового представления с высоты упала гимнастка
Артистка цирка получила травмы в результате падения с высоты во время представления в Белгороде, сообщает телеканал РЕН ТВ.