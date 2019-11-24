В Москве матчем ЦСКА и самарских "Крыльев Советов" завершился семнадцатый тур российской премьер-лиги. Армейцы выиграли 1:0 благодаря голу Николы Влашича. Нули горели на табло армейского стадиона вплоть до 75 минуты.

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Спорт РУСАДА отреагировало на рекомендации WADA о лишении статуса Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая считает рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) логичными.

Технологии Искусственный интеллект не даст использовать смартфон за рулем По мнению экспертов Международной автомобильной федерации среди основных причин высокой смертности на российских дорогах незнание правил, езда в состоянии алкогольного опьянения и пользование смартфоном.

Экономика Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей За девять месяцев 2019 года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. По статистике Центробанка, россияне хранили на вкладах 29,4 трлн руб.

Авто Правительство утвердило повышение утильсбора на машины с 2020 года Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении ставок утилизационного сбора на автомобили с 2020 года, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.

Космос К Земле летит астероид размером с челябинский метеорит «Обнаружение произошло в интервале наибольшего сближения с Землёй, при этом минимальное расстояние между центром Земли составило 139 тыс. 410 км. По оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Амурской области В Белогорском районе Амурской области на трассе столкнулись две иномарки, в результате аварии погибли пять человек, еще двое пострадали, говорится в сообщении регионального управления МВД.

Политика Швеция отказалась называть Белоруссию «Белой Россией» Глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что в ее стране Белоруссию больше не будут называть «Белой Россией».

Экономика «Ведомости» узнали о критериях для инвестиций из ФНБ Премьер Дмитрий Медведев одобрил подготовленные Минфином условия инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в проекты, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Политика Медведев уволил главу Российского экологического оператора Российский премьер Дмитрий Медведев уволил гендиректора "Российский экологический оператор" Дениса Буцаева, сообщается на сайте правительства России.

Финансы Глава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях Глава банка ВТБ Андрей Костин порекомендовал хранить сбережения в рублях, отметив стабильность российской валюты в перспективе.

Происшествия В Саратовской области продолжили поиски пропавшего 12-летнего мальчика В Саратовской области продолжаются поиски 12-летнего мальчика, который пропал 21 ноября в селе Песчанка, сообщается на официальной странице Службы спасения Саратовской области во «ВКонтакте».

Экономика МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.

Авто Tesla представила электропикап Cybertruck В дизайн-студии компании Tesla в Хоторне (штат Калифорния, США) состоялась официальная презентация нового электрического пикапа Cybertruck.

Здоровье Количество «семейных» преступлений упало на треть за три года Против женщин и детей С 2015 по 2018 год количество преступлений против членов семей в России снизилось с 49,6 тыс. до 33,3 тыс. Только в двух федеральных округах, Южном и Дальневосточном, их число возросло — с 1,8 тыс. до 2,4 тыс. и с 2,1 тыс. до 2,6 тыс. соответственно.