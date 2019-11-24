РПЛ

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruЦСКА — Крылья Советов 1:0

ЦСКА — Крылья Советов
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
48′
Александр Соболев
56′
Александр Гацкан
Арнор Сигурдссон
Алан Дзагоев
58′
Хёрдур Магнуссон
65′
Константин Кучаев
Ильзат Ахметов
68′
Никола Влашич
75′
78′
Раду Гынсарь
Антон Терехов
Кристиян Бистрович
Яка Бийол
81′
81′
Антон Зиньковский
Дмитрий Кабутов
84′
Александр Соболев
Егор Голенков
86′
Деян Радоньич
90′+2′
Антон Терехов
В матче 17-го тура чемпионата России московский ЦСКА в родных стенах принимал самарские «Крылья Советов». Подопечные Виктора Гончаренко смогли добыть минимальную викторию. Судьбу встречи реши один забитый мяч, его автором стал 22-летний хорватский полузащитник Никола Влашич.
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