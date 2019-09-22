Футбол

Вести.RuВести.RuГол Ярмоленко помог «Вест Хэму» обыграть «Манчестер Юнайтед»

Вест Хэм — Манчестер Юнайтед
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Олимпийский стадион
Анжело Огбонна
14′
Андрей Ярмоленко
44′
47′
Хуан Мата
61′
Маркус Рэшфорд
Джесси Лингард
Фелипе Андерсон
Джек Уилшир
70′
71′
Неманя Матич
Фред
Марк Нобл
74′
Райан Фредерикс
Пабло Сабалета
80′
81′
Хуан Мата
Энджел Гомес
83′
Эшли Янг
Аарон Крессуэлл
84′
Андрей Ярмоленко
Роберт Снодграсс
89′
В матче шестого тура английской премьер-лиги (АПЛ) "Вест Хэм" обыграл "Манчестер Юнайтед". Встреча проходила на поле стадиона "Олимпийский" в Лондоне и завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Мануэля Пеллегрини.
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