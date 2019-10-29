Гол защитника Зенита Юрия Жиркова в матче 14-го тура с Крыльями Советов (2:0) на Самара Арене был признан лучшим в премьер-лиге в октябре. Удар 36-летнего игрока признали лучшим болельщики в голосовании в социальной сети В Контакте, эксперты лиги и эксперты телеканала Матч Премьер.

Гол Жиркова признан лучшим в РПЛ в октябре

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