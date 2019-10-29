РПЛ

Советский спортСоветский спортГол Жиркова признан лучшим в РПЛ в октябре

Крылья Советов — Зенит
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, 27 октября
Самара, Самара Арена
24′
Вячеслав Караваев
28′
Юрий Жирков
Паул Антон
Дмитрий Кабутов
60′
64′
Далер Кузяев
Артем Дзюба
Срджан Мияйлович
67′
Антон Зиньковский
Деян Радоньич
77′
78′
Себастьян Дриусси
Роберт Мак
Дмитрий Комбаров
85′
Максим Канунников
Антон Терехов
87′
88′
Юрий Жирков
Алексей Сутормин
90′+4′
Артем Дзюба
Гол защитника Зенита Юрия Жиркова в матче 14-го тура с Крыльями Советов (2:0) на Самара Арене был признан лучшим в премьер-лиге в октябре. Удар 36-летнего игрока признали лучшим болельщики в голосовании в социальной сети В Контакте, эксперты лиги и эксперты телеканала Матч Премьер.
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