Гол защитника Зенита Юрия Жиркова в матче 14-го тура с Крыльями Советов (2:0) на Самара Арене был признан лучшим в премьер-лиге в октябре. Удар 36-летнего игрока признали лучшим болельщики в голосовании в социальной сети В Контакте, эксперты лиги и эксперты телеканала Матч Премьер.

Гол Жиркова признан лучшим в РПЛ в октябре

Политика У офиса Зеленского начался митинг против разведения сил в Донбассе В Киеве у офиса украинского лидера Владимира Зеленского начался митинг протестующих против разведения сил в районе населённого пункта Золотое в Донбассе.

Общество Преподаватель ВШЭ назвал убогим современный русский язык Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык убогим.

Общество В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников Как сообщало ИА REGNUM, закон о налоговых льготах для садоводов и огородников Госдума РФ приняла в третьем, итоговом чтении в сентябре 2019 года.

Экономика Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.

Авто Lamborghini отзывает в РФ 27 автомобилей Lamborghini Aventador Росстандарт информирует о начале отзыва 27 автомобилей Lamborghini Aventador, которые были реализованы в период с 2017 года по 2019 год.

Энергетика Белоруссия ищет альтернативу российской нефти Еще в сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна прорабатывает варианты импорта нефти с рынков, альтернативных российскому, По его словам, Минск вынужден идти на это в том числе из-за налогового маневра в нефтяной сфере, который был введен в России с 2019 года.

Общество Аэропорт Триполи открылся после двухмесячного перерыва По сообщению руководства аэропорта, фактическое возобновление полетов после длительного перерыва может занять до двух недель.

Общество Количество моногородов в России может сократиться вдвое По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.

Общество Британия уничтожит выпущенные в честь Brexit монеты Великобритании придется уничтожить сотни тысяч монет достоинством 50 пенсов, выпущенных к дате выхода королевства из Евросоюза.