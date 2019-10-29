РПЛ
Советский спортГол Жиркова признан лучшим в РПЛ в октябре
Чемпионат России, 27 октября
Самара, Самара Арена
|24′
Вячеслав Караваев
|28′
Юрий Жирков
Паул Антон
Дмитрий Кабутов
|60′
|64′
Далер Кузяев
Артем Дзюба
Срджан Мияйлович
|67′
Антон Зиньковский
Деян Радоньич
|77′
|78′
Себастьян Дриусси
Роберт Мак
Дмитрий Комбаров
|85′
Максим Канунников
Антон Терехов
|87′
|88′
Юрий Жирков
Алексей Сутормин
|90′+4′
Артем Дзюба
Крылья Советов
Расстановка 4‑4‑2
1
Рыжиков
50
Карпов
23
Комбаров
2
Полуяхтов
3
Чернов
77
Кабутов
8
Гацкан
9
Радоньич
20
Мияйлович
10
Терехов
7
Соболев
41
Кержаков
15
Караваев
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
22
Дзюба
27
Оздоев
5
Барриос
91
Сутормин
20
Мак
7
Азмун
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
Гол защитника Зенита Юрия Жиркова в матче 14-го тура с Крыльями Советов (2:0) на Самара Арене был признан лучшим в премьер-лиге в октябре. Удар 36-летнего игрока признали лучшим болельщики в голосовании в социальной сети В Контакте, эксперты лиги и эксперты телеканала Матч Премьер.
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