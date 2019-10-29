Полузащитник петербургского «Зенита» Юрий Жирков признан автором самого лучшего гола в РПЛ в октябре. Его красивый гол в ворота «Крыльев Советов» в матче 14-го тура оценили болельщики, эксперты Российской премьер-лиги и канала «МАТЧ ПРЕМЬЕР».

Гол Жиркова в ворота «Крыльев Советов» признан лучшим в РПЛ в октябре

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