РПЛ

Sportbox.RUSportbox.RUГол Жиркова в ворота «Крыльев Советов» признан лучшим в РПЛ в октябре

Крылья Советов — Зенит
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, 27 октября
Самара, Самара Арена
24′
Вячеслав Караваев
28′
Юрий Жирков
Паул Антон
Дмитрий Кабутов
60′
64′
Далер Кузяев
Артем Дзюба
Срджан Мияйлович
67′
Антон Зиньковский
Деян Радоньич
77′
78′
Себастьян Дриусси
Роберт Мак
Дмитрий Комбаров
85′
Максим Канунников
Антон Терехов
87′
88′
Юрий Жирков
Алексей Сутормин
90′+4′
Артем Дзюба
Полузащитник петербургского «Зенита» Юрий Жирков признан автором самого лучшего гола в РПЛ в октябре. Его красивый гол в ворота «Крыльев Советов» в матче 14-го тура оценили болельщики, эксперты Российской премьер-лиги и канала «МАТЧ ПРЕМЬЕР».
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