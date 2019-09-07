Футбол

LiveSport.ruLiveSport.ruГол Зинченко помог Украине крупно обыграть Литву

Сборная Украины одержала гостевую победу над командой Литвы (3:0) в матче 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе В. Счет на 7-й минуте открыл бывший игрок «Уфы», защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко.
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