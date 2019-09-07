Футбол
LiveSport.ruГол Зинченко помог Украине крупно обыграть Литву
Сборная Украины одержала гостевую победу над командой Литвы (3:0) в матче 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе В. Счет на 7-й минуте открыл бывший игрок «Уфы», защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 19:19, Вашингтон
Космос
В основу Kerbal Space Program 2 лягут реальные космические технологии
Kerbal Space Program 2 анонсировали на gamescom 2019.
Игромания.ру 08:19
Единоборства
Нурмагомедов рассказал, что помогло ему победить Порье
Российский боец смешанных единоборств и абсолютный чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своей победе над американцем Дастином Порье, которую он одержал в субботу, седьмого сентября.
ТК Звезда 18:20
Футбол
Сербия — Португалия 2:4
В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 сборная Сербии принимала национальную команду Португалии.
Чемпионат 16:40
Теннис
Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
В финале Открытого чемпионата США по теннису Бьянка Андрееску из Канады сенсационно обыграла шестикратную победительницу этого турнира Серену Уильямс из США.
Российская газета 18:27
Общество
В праздновании Дня города в Москве поучаствовали около 1,7 млн человек
В праздновании 872-летия Москвы к 17:00 мск приняли участие более 1,7 млн человек. Об этом говорится на сайте столичной мэрии.
Известия 13:46
Гаджеты
Названы самые продаваемые смартфоны в мире
Второе место в списке самых продаваемых смартфонов занял Samsung Galaxy A10.
Rambler News Service вчера в 15:50
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Путиным
Комментируя возвращение задержанных в России украинцев, Зеленский рассказал о последнем телефонном разговоре с Путиным, который состоялся месяц назад 7 августа.
Суть событий 12:08
Политика
Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
РБК 14:18
Общество
В РПЦ считают недопустимым привлекать к молебнам неверующих школьников
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в городе Жуковка Брянской области администрации двух школ решили освятить учеников по православному обычаю перед началом учебного года.
ТАСС 10:11
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория
Пропажу заметили 21 августа, когда с обсерваторией прервалась связь.
РИА Новости 00:07
Гаджеты
Приложение Honor PocketVision поможет людям с проблемами со зрением
Бренд Honor представил на IFA 2019 приложение, которое пригодится некоторым людям с проблемами со зрением.
iXBT.com 11:46
Общество
На Кубани более 30 тысяч человек остались без электричества
РИА Новости 04:40
Армия и оружие
Шойгу оценил вклад бронетанковых войск в обороноспособность России
Министр обороны России Сергей Шойгу отметил высокий профессионализм и безупречную выдержку бронетанковых войск в вопросах обеспечения обороноспособности России.
RT на русском 18:38
Политика
Путин передал в собственность Москвы 30% акций НТЦ «Воробьевы горы»
Ранее стало известно, что создание инновационного центра МГУ "Воробьевы горы" будет финансироваться из бюджета Москвы.
РИА Новости 17:54
Здоровье
Онкологи назвали симптомы рака головы и шеи
Врачи-онкологи перечислили признаки развития злокачественных опухолей в голове и области шеи, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 23:02
Происшествия
Женщина на каршеринге сбила ребенка в Петербурге
Газета.Ru 15:55
Космос
РКК «Энергия» изготовит два новых пилотируемых корабля «Орел»
Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» изготавливает два новых пилотируемых корабля «Орел».
Взгляд.ру 04:06
Происшествия
Суд заочно арестовал основателя и экс-гендиректора «Рольфа»
Позже Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении основателя и владельца группы компаний «Рольф» Сергея Петрова по ч. 3 ст. 193.1 УК.
Право.ру вчера в 10:08
Политика
В Совфеде назвали разговор Путина и Зеленского вселяющим надежду
Третий разговор президентов России и Украины вселяет надежду на дальнейшее улучшение в отношениях двух стран, этот диалог себя оправдывает, считает глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Интерфакс 16:32
Экономика
В Минфине разработали для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
РИА Новости вчера в 14:00
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева и Элджей провели медовый месяц в Италии
Популярная телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Алексей Узенюк, известный как Элджей, провели медовый месяц на Сицилии.
News.ru 07:46
Политика
США отказались покупать у России гиперзвуковые ракеты
Власти США заявили, что не собираются покупать гиперзвуковые ракеты у Российской Федерации.
REGNUM 00:50
Политика
Военный прокурор Украины назвал имена части переданных России заключенных
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опубликовал в Facebook имена 13 из 35 заключенных, которыми Киев и Москва обменялись 7 сентября.
РБК 18:40
Политика
Самолеты с участниками обмена вылетели из Москвы и Киева
Самолеты с подлежащими обмену россиянами вылетели из киевского аэропорта Борисполь в Москву.
Известия 05:17
Кино
Актриса из Marvel сыграет в новой части фильма «Миссия невыполнима»
Актриса Хейли Этвелл сыграет в новом фильме франшизы «Миссия невыполнима».
Мойка78 15:51
Музыка
Игорь Крутой признался, что плохо танцует
Крутой признался, что танцор он так себе, и в подтверждение опубликовал в Instagram ролик, на котором Егор Крид во время вечеринки просит его повторить за ним танец.
Телепрограмма 03:35
Кино
HBO показал полный трейлер сериала «Екатерина Великая» с Хелен Миррен
На YouTube-канале HBO появился первый трейлер мини-сериала «Екатерина Великая» о российской императрице.
Собака.ru 13:39