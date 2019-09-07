Футбол
LiveSport.ruГол Зинченко помог Украине крупно обыграть Литву
|7′
Александр Зинченко
|27′
Марлос
Паулюс Голубицкас
Викинтас Сливка
|52′
|60′
Андрей Ярмоленко
Виктор Цыганков
|61′
Руслан Малиновский
Гедрюс Матулявичюс
Мантас Куклис
|63′
|65′
Роман Яремчук
Жуниор Мораес
Федор Черных
Каролис Лаукжямис
|68′
|73′
Виталий Миколенко
|80′
Руслан Малиновский
Роман Безус
Литва
Расстановка 4‑5‑1
1
Зубас
21
Воробьевас
3
Палионис
4
Гирдвайнис
13
Миколиунас
14
Сливка
17
Куклис
11
Шимкус
7
Жулпа
18
Вербицкас
9
Лаукжямис
12
Пятов
2
Болбат
4
Кривцов
22
Матвиенко
16
Миколенко
9
Безус
6
Степаненко
17
Зинченко
15
Цыганков
19
Мораес
11
Марлос
Украина
Расстановка 4‑3‑3
Сборная Украины одержала гостевую победу над командой Литвы (3:0) в матче 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе В. Счет на 7-й минуте открыл бывший игрок «Уфы», защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 17:42, Вашингтон
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