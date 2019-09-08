Сборная Уэльса с минимальным счетом переиграла Белоруссию в товарищеском матче. Единственным в этой встрече стал гол полузащитника «Манчестер Юнайтед» Даниэла Джеймса на 17-й минуте. 21-летнему футболисту удался точный обводящий удар в дальний угол с линии штрафной.

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