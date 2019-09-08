Футбол
Матч ТВГол хавбека «МЮ» Джеймса принес Уэльсу победу над Белоруссией
Дэниел Джеймс
|17′
|46′
Юрий Ковалев
Макс Эбонг
|46′
Евгений Яблонский
Иван Маевский
Дэниел Джеймс
Гарет Бэйл
|50′
|57′
Николай Золотов
|70′
Николай Сигневич
Игорь Стасевич
|71′
Дмитрий Бага
Станислав Драгун
Киффер Мур
Сэм Воукс
|75′
|76′
Максим Скавыш
Кирилл Печенин
Крис Мифем
Том Локьер
|77′
|84′
Иван Бахар
Владислав Климович
Харри Уилсон
Уилл Волкс
|88′
Бен Дэвис
Крис Гантер
|90′+1′
Уэльс
|Вратарь
12
|Защитник
6
14
|Полузащитник
7
15
17
|Нападающий
Беларусь
|Вратарь
16
|Защитник
5
6
8
21
|Полузащитник
|Нападающий
Сборная Уэльса с минимальным счетом переиграла Белоруссию в товарищеском матче. Единственным в этой встрече стал гол полузащитника «Манчестер Юнайтед» Даниэла Джеймса на 17-й минуте. 21-летнему футболисту удался точный обводящий удар в дальний угол с линии штрафной.
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Уэльс одолел Белоруссию, Дэниэл Джеймс забил 4-й гол в 6 последних матчах
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