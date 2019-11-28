Энергетика

Мой БрянскМой БрянскНа Украине исключили рост цен на газ при отсутствии транзита из России

Киев зафиксировал цены на газ на 2019 — 2020 годы. Правительство Украины зафиксировало цены на газ на отопительный сезон на 2019 — 2020 годы, если контракт по транзиту газа из России не будет заключен. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
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