Энергетика
Мой БрянскНа Украине исключили рост цен на газ при отсутствии транзита из России
Киев зафиксировал цены на газ на 2019 — 2020 годы. Правительство Украины зафиксировало цены на газ на отопительный сезон на 2019 — 2020 годы, если контракт по транзиту газа из России не будет заключен. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
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Более $ 500 млн: за риск прекращения транзита газа заплатят рядовые украинцы
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Газета.Ru28 ноября в 03:22
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