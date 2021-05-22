ФАНGoldman Sachs: Нефть может подорожать до 80 долларов за баррель к летуПо оценкам экспертов, повышенный интерес к поездкам приведет к беспрецедентному росту спроса, который спровоцирует подорожание нефти до 80 долларов уже к лету.В источникеФАНЭкономика сегодняЧто происходитНародные новостиПодробнее о событииСпрогнозировано подорожание нефти до 80 долларов за баррельЭкономика сегодня06:34Нефть может подорожать до 80 долларов за баррельЧто происходит08:59Goldman Sachs: Нефть может подорожать до 80 долларов за баррель к летуФАН07:56Стоимость нефти вскоре может вырасти до 80 долларов за баррельНародные новости09:10Показать ещёОценить1Поделиться