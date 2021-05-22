Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Goldman Sachs: Нефть может подорожать до 80 долларов за баррель к лету

По оценкам экспертов, повышенный интерес к поездкам приведет к беспрецедентному росту спроса, который спровоцирует подорожание нефти до 80 долларов уже к лету.В источнике
ФАН
Экономика сегодня
Что происходит
Народные новости

Подробнее о событии

Спрогнозировано подорожание нефти до 80 долларов за баррель

Экономика сегодня06:34

Нефть может подорожать до 80 долларов за баррель

Что происходит08:59

Goldman Sachs: Нефть может подорожать до 80 долларов за баррель к лету

ФАН07:56

Стоимость нефти вскоре может вырасти до 80 долларов за баррель

Народные новости09:10
Интересное