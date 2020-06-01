Финансы
Lenta.ruВ США перестали верить в доллар
Один из крупнейших инвестиционных банков США, Goldman Sachs, перестал верить в доллар и начал открывать короткие позиции по нему на валютном рынке, пишет CNBC. Банк продает доллар и производные инструменты на него в надежде на дальнейшее снижение его курса.
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Политика
В Берлине обсудят инициативы по возврату Крыма и ситуацию в Донбассе
Ситуацию в Донбассе и инициативы по возврату Крыма обсудят глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак в Берлине, 1 июня сообщает пресс-служба МИД Украины.
ИА Красная Весна 10:41
Политика
Песков рассказал, как пройдет парад Победы
РИА Новости вчера в 13:08
Футбол
Роналдо не включил Криштиану Роналду в список любимых футболистов
Экс-нападающий «Интера», «Реала» и сборной Бразилии Роналдо не назвал форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду среди пяти лучших игроков мира.
Матч ТВ вчера в 13:32
Политика
Путин провел телефонный разговор с Трампом
Газета.Ru 11:50
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
Общество
В Москве за сутки скончался 71 пациент с коронавирусом
В Москве за прошедшие сутки скончался еще 71 пациент с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб.
Ведомости 15:17
Происшествия
В Кольском районе Заполярья введен режим ЧС из-за разрушения моста
На территории Кольского района Мурманской области, где обрушился железнодорожный мост через реку Колу на перегоне от станции Кола до станции Выходной, введен режим ЧС.
Российская газета 13:36
Шоу-бизнес
Бывшая жена Бондарчука сама обратила его внимание на Паулину Андрееву
Светлана Бондарчук стала героиней нового выпуска шоу "Осторожно, Собчак!".
Газета Metro 06:49
Политика
В России объявят 1 июля выходным днем
Завершающий день голосования по поправкам в Конституцию РФ — 1 июля — может быть объявлен нерабочим.
URA.Ru 10:37
Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:58
Политика
Спикер Верховной Рады выступил за пересмотр закона об украинизации
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выступил за пересмотр закона «Об особенностях функционирования украинского языка как государственного», также известного как закона об украинизации.
Lenta.ru 08:47
Здоровье
В Краснодаре выздоровели 65% заболевших коронавирусов
В Краснодаре на 1 июня в связи с выздоровлением выписали 65% пациентов, ранее госпитализированных с коронавирусной инфекцией.
Деловая газета. Юг 02:27
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за водной блокады Крыма
«Государство — член ООН Украина лишило миллионы людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду, создавая реальную угрозу для жизни и здоровья человека, а также экологии этой уникальной части юго-восточной Европы», — цитирует Поклонскую «РИА Новости».
Известия 06:30
Армия и оружие
Украина представила фантастический план по обновлению ВВС до 2035 года
Сотрудники агентства Defense Express обнародовали план развития военной авиации Украины до 2035 года, его уже утвердил Военсовет ВС государства.
Актуальные Новости вчера в 07:44
Общество
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
Российская газета вчера в 23:57
Кино
Режиссер «Властелина колец» объяснил происхождение мема с Боромиром
Режиссер трилогии "Властелин колец" Питер Джексон рассказал, как снималась сцена, в ходе которой Боромир произносит фразу "Нельзя просто так взять и войти в Мордор", впоследствии ставшую мемом, сообщает Mashable.
Газета.Ru 03:41
Общество
С 3 июня в Подмосковье заработают салоны красоты, сауны и солярии
В постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева говорится, что с 3 июня в регионе могут возобновить работу салоны красоты, спа-салоны, солярии и сауны.
BFM.ru 15:57
Общество
«Левада-центр» зафиксировал рост протестных настроений в России
РФ предсказали тяжелейший за последние 10 лет кризис, при котором доходы будут «драматически падать» Максимальную готовность к участию в протестах с экономическими требованиями высказывают наименее обеспеченные респонденты, которые, оценивая свой достаток, сообщили: «Денег хватает только на еду».
Infox.ru 06:02
Общество
В ВОЗ заявили о новой вспышке Эболы в ДРК
RT на русском 11:00
Политика
Лукашенко предупредил белорусов, что Майдана в стране не будет
Лукашенко против женщин, банкиров и блогеров Предпосылки, чтобы выборы президента в Белоруссии прошли несколько по другому сценарию действительно есть.
Газета.Ru 10:02
Политика
Назван новый главный следователь МВД России
Lenta.ru 11:20
Здоровье
Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков
Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
Общество
В работе приложения Сбербанка произошел сбой
В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
Кино
Фанаты «Звездных войн» потребовали выхода режиссерской «Мести ситхов»
Фанаты далекой-далекой галактики, мечтающие посмотреть четырехчасовую режиссерскую версию фильма «Звездные войны: Месть ситхов», создали петицию.
Киноафиша России 08:36
Космос
На Солнце зафиксировали мощную вспышку
Газета.Ru 13:41
Кино
Квентин Тарантино назвал лучший фильм десятилетия
Замана вчера в 18:30
Общество
Жителям России старше 65 лет продлили срок выдачи больничных
Москва, 1 июня 2020, 14:53 — REGNUM Работающие жители России 65 лет и старше, соблюдающие санитарный режим, могут получить электронные больничные сроком действия с 1 до 11 июня включительно.
REGNUM 07:53