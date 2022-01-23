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Goldman Sachs: доходность по дивидендам ТЭК РФ составит 14% в 2022 году

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs предсказал рост нефти Brent выше 100 долларов за баррель.
Lenta.ru
МЭА повысило прогноз по спросу на 2022 год почти на 200 000 баррелей в сутки, но и американское, и европейское энергетические ведомства снизили прогнозы по добыче нефти на 2022 год за пределами ОПЕК.
Известия
Дальнейшего роста цен из-за ограниченных производственных мощностей нефтедобывающих компаний и дефицита предложения на мировом рынке ждет и крупнейший в мире независимый нефтетрейдер Vitol.
Известия
Аналитики британского Standard Chartered также говорят об «устойчивом дефиците предложения», который сформируется на рынке нефти.
Известия

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Vitol и Goldman Sachs ожидают роста цен на нефть
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Goldman Sachs спрогнозировала рост стоимости нефти Brent до 100 долларов за баррель
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