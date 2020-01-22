Энергетика
КоммерсантъGoldman Sachs: из-за китайского вируса нефть может подешеветь на $3
Американский инвестбанк Goldman Sachs предупредил, что в случае разрастания нового китайского коронавируса до масштабов эпидемии в Китае может сократиться спрос на энергоносители. Это повлияет на мировые цены на нефть, снизив их примерно на $3.
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Политика
Путин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости комплексной работы по борьбе с созданием так называемых «групп смерти» в соцсетях.
Политика
Зеленский назвал главную задачу Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назвал главную задачу Украины.
Общество
Число погибших от нового типа коронавируса в Китае возросло до 17
В Китае количество погибших от пневмонии, которая была вызвана новым типом коронавируса 2019-nCoV, увеличилось до 17 человек.
Политика
Путин выступил против создания института наставника над президентом
Президент России Владимир Путин заявил, что он против создания в РФ стабилизирующего института передачи власти в переходный период, так как это подорвет авторитет президента и приведет к двоевластию в стране.
Политика
Первый замгенпрокурора Буксман подал в отставку
Первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман подал рапорт об отставке.
Технологии
Создатели движка Unity опубликовали полную версию короткометражки «Еретик»
Происшествия
Boeing уличили в сокрытии ставших причиной двух катастроф неполадок
Проблемы, ставшие причиной запрета полетов Boeing 737, были обнаружены еще в 2009 году после жесткой посадки самолета Turkish Airlines в районе Амстердама.
Экономика
Глава «Яндекса» Аркадий Волож может продать часть своих акций
В связи с недавней реструктуризацией структуры корпоративного управления компании, которая была одобрена акционерами в декабре 2019 года, Аркадий Волож и его семейный траст договорились не продавать 30,6 млн акций класса В (что составляет 95% от общего количества акций класса В, принадлежащих семейному трасту) до 1 января 2022 года.
Фигурное катание
Чешский фигурист Бржезина лидирует после короткой программы на ЧЕ
Шоу-бизнес
Отец третьего ребенка Анны Седоковой женился на участнице шоу «Голос»
37-летняя певица Анна Седокова воспитывает троих детей. Младшего – Гектора – она родила от бизнесмена Артема Комарова.
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Суд арестовал бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за мелкое хулиганство.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили папарацци судом
Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл устали от назойливых журналистов и пригрозили им судом.
Гаджеты
Правительство Германии заплатит около $1 млн за обновления Windows 7
Немецкому правительству придется заплатит 887 тысяч долларов для того, чтобы продолжить получать обновления безопасности Windows 7 даже после того, как поддержка системы будет окончена.
Армия и оружие
Власти Украины заявили о готовности вернуть Донбасс силой
Ранее сегодня же стало известно, что Киев намерен связаться с партнерами по "нормандскому формату" в связи с невыполнением Минских договоренностей представителями регионов, неподконтрольных украинскому руководству, и обострением ситуации на Донбассе.
Политика
Путин пошутил о знаниях Кудрина в сфере искусства
Президент России Владимир Путин пошутил о знаниях занимающего пост главы Счетной палаты Алексея Кудрина в сфере искусства.
Шоу-бизнес
Охлобыстин прокомментировал слова Водонаевой о «рожающем быдле»
Напоминаем, что в ходе беседы с журналистами немецкого издания Ауг заявила, что 90-е годы прошлого столетия в РФ были «милыми», а экс-участница телешоу «Дом-2» разместила в соцсети «Инстаграм» запись, где рассказала о «быдле», рожающем детей ради государственных пособий.
Авто
General Motors показала беспилотный шаттл без руля и педалей
Компания Cruise, принадлежащая корпорации General Motors, представила электрический беспилотный шаттл под названием Origin (он разрабатывался при участии компании Honda, которая ранее вкладывалась в Cruise).
Общество
Новая «Миссис Вселенная» из России рассказала о победе
Победительница конкурса "Миссис Вселенная — 2020" в Болгарии Ксения Вербицкая рассказала "360", что благодаря одной из своих пациенток она оказалась на конкурсе "Миссис Санкт-Петербург".
Политика
В России объявлен новый состав правительства
Российский президент Владимир Путин подписал указы о назначении министров и вице-премьеров нового правительства, возглавляемого Михаилом Мишустиным.
Общество
За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее
Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Хоккей
Артемий Панарин не сыграет на Матче звёзд НХЛ
Общество
Новым министром культуры России стала Ольга Любимова
Технологии
Технология 5G приведет к большему числу DDoS-атак
«Более широкое внедрение 5G значительно увеличит количество традиционных атак, с которыми провайдеры сталкиваются в последние годы, например, мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет благодаря большому количеству небезопасных устройств», — рассказал Фишман РИА «Новости».
Общество
Новый министр спорта был осужден за передачу земель
Выяснилось, что новый министр спорта Олег Матыцин, который был назначен вчера, 21 января, был осужден за передачу земель вуза под Черкизовский рынок.