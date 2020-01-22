Американский инвестбанк Goldman Sachs предупредил, что в случае разрастания нового китайского коронавируса до масштабов эпидемии в Китае может сократиться спрос на энергоносители. Это повлияет на мировые цены на нефть, снизив их примерно на $3.

Политика Путин выступил против создания института наставника над президентом Президент России Владимир Путин заявил, что он против создания в РФ стабилизирующего института передачи власти в переходный период, так как это подорвет авторитет президента и приведет к двоевластию в стране.

Происшествия Boeing уличили в сокрытии ставших причиной двух катастроф неполадок Проблемы, ставшие причиной запрета полетов Boeing 737, были обнаружены еще в 2009 году после жесткой посадки самолета Turkish Airlines в районе Амстердама.

Экономика Глава «Яндекса» Аркадий Волож может продать часть своих акций В связи с недавней реструктуризацией структуры корпоративного управления компании, которая была одобрена акционерами в декабре 2019 года, Аркадий Волож и его семейный траст договорились не продавать 30,6 млн акций класса В (что составляет 95% от общего количества акций класса В, принадлежащих семейному трасту) до 1 января 2022 года.

Гаджеты Правительство Германии заплатит около $1 млн за обновления Windows 7 Немецкому правительству придется заплатит 887 тысяч долларов для того, чтобы продолжить получать обновления безопасности Windows 7 даже после того, как поддержка системы будет окончена.

Армия и оружие Власти Украины заявили о готовности вернуть Донбасс силой Ранее сегодня же стало известно, что Киев намерен связаться с партнерами по "нормандскому формату" в связи с невыполнением Минских договоренностей представителями регионов, неподконтрольных украинскому руководству, и обострением ситуации на Донбассе.

Политика Путин пошутил о знаниях Кудрина в сфере искусства Президент России Владимир Путин пошутил о знаниях занимающего пост главы Счетной палаты Алексея Кудрина в сфере искусства.

Шоу-бизнес Охлобыстин прокомментировал слова Водонаевой о «рожающем быдле» Напоминаем, что в ходе беседы с журналистами немецкого издания Ауг заявила, что 90-е годы прошлого столетия в РФ были «милыми», а экс-участница телешоу «Дом-2» разместила в соцсети «Инстаграм» запись, где рассказала о «быдле», рожающем детей ради государственных пособий.

Авто General Motors показала беспилотный шаттл без руля и педалей Компания Cruise, принадлежащая корпорации General Motors, представила электрический беспилотный шаттл под названием Origin (он разрабатывался при участии компании Honda, которая ранее вкладывалась в Cruise).

Общество Новая «Миссис Вселенная» из России рассказала о победе Победительница конкурса "Миссис Вселенная — 2020" в Болгарии Ксения Вербицкая рассказала "360", что благодаря одной из своих пациенток она оказалась на конкурсе "Миссис Санкт-Петербург".

Политика В России объявлен новый состав правительства Российский президент Владимир Путин подписал указы о назначении министров и вице-премьеров нового правительства, возглавляемого Михаилом Мишустиным.

Общество За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.

Технологии Технология 5G приведет к большему числу DDoS-атак «Более широкое внедрение 5G значительно увеличит количество традиционных атак, с которыми провайдеры сталкиваются в последние годы, например, мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет благодаря большому количеству небезопасных устройств», — рассказал Фишман РИА «Новости».