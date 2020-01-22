Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъGoldman Sachs: из-за китайского вируса нефть может подешеветь на $3

Американский инвестбанк Goldman Sachs предупредил, что в случае разрастания нового китайского коронавируса до масштабов эпидемии в Китае может сократиться спрос на энергоносители. Это повлияет на мировые цены на нефть, снизив их примерно на $3.
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Эксперты предрекли падение цены на нефть из-за распространения коронавируса

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Из-а короновируса нефть может упасть в цене на $3

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Goldman Sachs: из-за китайского вируса нефть может подешеветь на $3

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