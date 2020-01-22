Энергетика
КоммерсантъGoldman Sachs: из-за китайского вируса нефть может подешеветь на $3
Американский инвестбанк Goldman Sachs предупредил, что в случае разрастания нового китайского коронавируса до масштабов эпидемии в Китае может сократиться спрос на энергоносители. Это повлияет на мировые цены на нефть, снизив их примерно на $3.
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Гаджеты
Microsoft придумала новый способ выжить пользователей с Windows 7
Проблемы с обоями появились после установки апдейтов KB4534310 и KB4534314 — финальных обновлений Windows 7, которые компания выпустила в день окончания поддержки 14 января.
Общество
Власти Китая закрыли ставший родиной нового коронавируса город Ухань
Власти Китая закрыли для выезда город Ухань, где впервые был обнаружен новый коронавирус 2019-nCoV, сообщает South China Morning Post.
Наука
Магнитное поле Земли оказалось примерно на миллиард лет старше
Политика
Мишустин назначил Владимира Уйбу заместителем министра здравоохранения
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Владимира Уйбу на должность заместителя министра здравоохранения, освободив от должности руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Политика
Зеленский заявил о возможности завершить войну в Донбассе «завтра»
Конфликт в Донбассе может быть прекращен «завтра», если все стороны захотят завершения войны, заявил 22 января президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Политика
Из Гражданского кодекса решили убрать понятие «МРОТ»
Минюст разрабатывает законопроект, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса определение минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Спорт
WADA отстранило Московскую антидопинговую лабораторию
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно отстранило Московскую антидопинговую лабораторию от работы.
Происшествия
В Москве задержали женщину, угрожавшую выбросить внука из окна
В Москве задержали пожилую женщину, угрожавшую вытолкнуть внука из окна квартиры на юге Москвы.
Экономика
Суд начал процедуру банкротства в отношении основателя «Нового потока»
Арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдение в отношении председателя совета директоров и основателя группы «Новый поток» Дмитрия Мазурова.
Общество
С «Титаника» хотят поднять телеграфный передатчик
Политика
Совет Федерации назначил Краснова генпрокурором РФ
20 января президент РФ Владимир Путин предложил освободить Чайку от должности генпрокурора в связи с переходом на другую работу и внес в Совет Федерации кандидатуру Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры РФ.
Экономика
Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России
Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия.
Происшествия
Александр Емельяненко арестован за хулиганство
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко арестован в Анапе на семь суток за утреннее хулиганство, сообщили РИА Новости в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
Политика
Габбард подала в суд на Клинтон из-за обвинений в связях с РФ
Трамп рассказал о сумасшествии Хиллари Клинтон По данным газеты, член Конгресса от Гавайских островов Габбард заявила в своем иске, поданном в федеральный суд Манхэттена, что комментарии Клинтон в подкасте, в которых она предположила, что Россия выдвигает Габбард как «своего кандидата», основаны либо на ее собственном воображении, либо на «чрезвычайно сомнительных теориях заговора».
Гаджеты
Объявлена дата выхода Xiaomi Mi 10
Глава компании отметил, что Xiaomi Mi 10 выйдет в год десятилетия компании и по этой причине ему посвящено так много внимания.
Общество
Макрон вступил в перепалку с полицейскими в Иерусалиме
Президент Франции Эмманюэль Макрон и сотрудники полиции иерусалимского округа вступили в перепалку в Старом городе Иерусалима на входе в базилику Святой Анны, пишет Yedioth Ahronoth.
Общество
Корпус заместителей Михаила Мишустина берет власть в руки
Корпус заместителей Михаила Мишустина берет власть в руки Вчера в новом правительстве в основном были распределены полномочия вице-премьеров и объявлены руководители подразделений аппарата правительства.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили папарацци судом
Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл устали от назойливых журналистов и пригрозили им судом.
Шоу-бизнес
6-летняя дочь Аллы Пугачевой исполнила для мамы песню на французском
Знаменитая певица Алла Пугачева и телеведущий, юморист Максим Галкин воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
Политика
На Украине анонсировали дату вторжения в Крым
На Украине анонсировали дату вторжения в Крым.
Политика
Путин прокомментировал возможность парламентской республики в России
Обращаясь с Посланием Федеральному Собранию 15 января, президент заявил, что наша страна с ее огромной территорией, сложным национально-территориальным устройством и многообразием культурно-исторических традиций не может нормально развиваться в форме парламентской республики.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Происшествия
В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом
Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
Кино
Netflix выпустит мультфильм по вселенной «Ведьмака»
Стриминговый сервис Netflix ведет работу над анимационным фильмом по вселенной "Ведьмака", который называется "Ведьмак: Кошмар Волка".
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева рассказала, о чем жалеет
Телевизионная ведущая Лариса Гузеева рассказала в личном микроблоге своим подписчикам о чем жалеет в жизни.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Бернли» в матче АПЛ
Политика
Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Финансы
Украина объявила о выпуске еврооблигаций на €1,25 млрд
Украина объявила о выпуске новых 10-летних еврооблигаций на €1,25 млрд, на которые будут начисляться проценты по ставке 4,375% годовых.
Общество
ВОЗ продолжит дискуссию по новой пневмонии 23 января
Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации пока не объявил режим ЧС в связи со вспышкой в Китае новой пневмонии.