Американский инвестбанк Goldman Sachs предупредил, что в случае разрастания нового китайского коронавируса до масштабов эпидемии в Китае может сократиться спрос на энергоносители. Это повлияет на мировые цены на нефть, снизив их примерно на $3.

Goldman Sachs: из-за китайского вируса нефть может подешеветь на $3

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