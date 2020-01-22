Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъGoldman Sachs: из-за китайского вируса нефть может подешеветь на $3

Американский инвестбанк Goldman Sachs предупредил, что в случае разрастания нового китайского коронавируса до масштабов эпидемии в Китае может сократиться спрос на энергоносители. Это повлияет на мировые цены на нефть, снизив их примерно на $3.
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Эксперты предупредили о падении цен на нефть из-за коронавируса в Китае

РБК08:42

Эксперты предрекли падение цены на нефть из-за распространения коронавируса

Говорит Москва10:56

В Goldman Sachs прогнозируют падение цен на нефть на $3 из-за распространения коронавируса

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Нефти предрекли падение из-за китайского вируса

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Упадет? Goldman Sachs оценил влияние коронавируса на цену нефти

Красная весна14:56

Goldman Sachs: из-за китайского вируса нефть может подешеветь на $3

Коммерсантъ05:12

Goldman Sachs: коронавирус может ударить по рынку нефти

ГЛАС.RU03:31
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Microsoft придумала новый способ выжить пользователей с Windows 7

Проблемы с обоями появились после установки апдейтов KB4534310 и KB4534314 — финальных обновлений Windows 7, которые компания выпустила в день окончания поддержки 14 января.
iXBT.com 01:54
Общество

Власти Китая закрыли ставший родиной нового коронавируса город Ухань

Власти Китая закрыли для выезда город Ухань, где впервые был обнаружен новый коронавирус 2019-nCoV, сообщает South China Morning Post.
РБК 15:11
Наука

Магнитное поле Земли оказалось примерно на миллиард лет старше

ToDay News Ufa вчера в 06:36
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Мишустин назначил Владимира Уйбу заместителем министра здравоохранения

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Владимира Уйбу на должность заместителя министра здравоохранения, освободив от должности руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
ТАСС 17:23
Политика

Зеленский заявил о возможности завершить войну в Донбассе «завтра»

Конфликт в Донбассе может быть прекращен «завтра», если все стороны захотят завершения войны, заявил 22 января президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Известия 14:10
Политика

Из Гражданского кодекса решили убрать понятие «МРОТ»

Минюст разрабатывает законопроект, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса определение минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Известия 16:01
Спорт

WADA отстранило Московскую антидопинговую лабораторию

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно отстранило Московскую антидопинговую лабораторию от работы.
Lenta.ru 14:03
Происшествия

В Москве задержали женщину, угрожавшую выбросить внука из окна

В Москве задержали пожилую женщину, угрожавшую вытолкнуть внука из окна квартиры на юге Москвы.
Интерфакс 08:08
Экономика

Суд начал процедуру банкротства в отношении основателя «Нового потока»

Арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдение в отношении председателя совета директоров и основателя группы «Новый поток» Дмитрия Мазурова.
Ведомости 17:10
Технологии

На сайте Sony у эксклюзивов PS4 начали пропадать значки «Эксклюзива»

Игромания.ру 15:01
Общество

С «Титаника» хотят поднять телеграфный передатчик

Газета.Ru 12:46
Политика

Совет Федерации назначил Краснова генпрокурором РФ

20 января президент РФ Владимир Путин предложил освободить Чайку от должности генпрокурора в связи с переходом на другую работу и внес в Совет Федерации кандидатуру Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры РФ.
ТАСС 03:13
Экономика

Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России

Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия.
РБК 10:20
Происшествия

Александр Емельяненко арестован за хулиганство

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко арестован в Анапе на семь суток за утреннее хулиганство, сообщили РИА Новости в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
РИА Новости 02:42
Политика

Габбард подала в суд на Клинтон из-за обвинений в связях с РФ

Трамп рассказал о сумасшествии Хиллари Клинтон По данным газеты, член Конгресса от Гавайских островов Габбард заявила в своем иске, поданном в федеральный суд Манхэттена, что комментарии Клинтон в подкасте, в которых она предположила, что Россия выдвигает Габбард как «своего кандидата», основаны либо на ее собственном воображении, либо на «чрезвычайно сомнительных теориях заговора».
Национальная служба новостей 15:48
Гаджеты

Объявлена дата выхода Xiaomi Mi 10

Глава компании отметил, что Xiaomi Mi 10 выйдет в год десятилетия компании и по этой причине ему посвящено так много внимания.
Goroday.ru 16:28
Общество

Макрон вступил в перепалку с полицейскими в Иерусалиме

Президент Франции Эмманюэль Макрон и сотрудники полиции иерусалимского округа вступили в перепалку в Старом городе Иерусалима на входе в базилику Святой Анны, пишет Yedioth Ahronoth.
МИР 24 13:48
Общество

Корпус заместителей Михаила Мишустина берет власть в руки

Корпус заместителей Михаила Мишустина берет власть в руки Вчера в новом правительстве в основном были распределены полномочия вице-премьеров и объявлены руководители подразделений аппарата правительства.
Коммерсантъ 17:45
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили папарацци судом

Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл устали от назойливых журналистов и пригрозили им судом.
Российская газета вчера в 18:10
Шоу-бизнес

6-летняя дочь Аллы Пугачевой исполнила для мамы песню на французском

Знаменитая певица Алла Пугачева и телеведущий, юморист Максим Галкин воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
Летидор вчера в 09:10
Политика

На Украине анонсировали дату вторжения в Крым

На Украине анонсировали дату вторжения в Крым.
Lenta.ru 17:18
Политика

Путин прокомментировал возможность парламентской республики в России

Обращаясь с Посланием Федеральному Собранию 15 января, президент заявил, что наша страна с ее огромной территорией, сложным национально-территориальным устройством и многообразием культурно-исторических традиций не может нормально развиваться в форме парламентской республики.
Российская газета 06:36
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки

Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Московский Комсомолец вчера в 07:45
Происшествия

В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом

Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
Lenta.ru 09:51
Кино

Netflix выпустит мультфильм по вселенной «Ведьмака»

Стриминговый сервис Netflix ведет работу над анимационным фильмом по вселенной "Ведьмака", который называется "Ведьмак: Кошмар Волка".
Газета.Ru 16:57
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева рассказала, о чем жалеет

Телевизионная ведущая Лариса Гузеева рассказала в личном микроблоге своим подписчикам о чем жалеет в жизни.
Bimru.ru вчера в 22:05
Футбол

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Бернли» в матче АПЛ

Газета.Ru 17:33
Политика

Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Известия 16:40
Финансы

Украина объявила о выпуске еврооблигаций на €1,25 млрд

Украина объявила о выпуске новых 10-летних еврооблигаций на €1,25 млрд, на которые будут начисляться проценты по ставке 4,375% годовых.
ТАСС 15:56
Общество

ВОЗ продолжит дискуссию по новой пневмонии 23 января

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации пока не объявил режим ЧС в связи со вспышкой в Китае новой пневмонии.
Ридус 15:46
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