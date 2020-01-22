Энергетика
КоммерсантъGoldman Sachs: из-за китайского вируса нефть может подешеветь на $3
Американский инвестбанк Goldman Sachs предупредил, что в случае разрастания нового китайского коронавируса до масштабов эпидемии в Китае может сократиться спрос на энергоносители. Это повлияет на мировые цены на нефть, снизив их примерно на $3.
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Эксперты предрекли падение цены на нефть из-за распространения коронавируса
Говорит Москвавчера в 10:56
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В России возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам, ее необходимость закрепят в Конституции РФ.
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Общество
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Экономика
Греф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка
Президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет свой пост, если «придется менять стратегию банка после смены основного акционера».
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В России определяют перечень программ для предустановки в смартфоны
Отмечается, что предустановка программ будет осуществляться в соответствии с законодательством, подготовку которого ведут в ФАС.
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«Укрзализныцу» хотят передать под управление Германии на десять лет
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Общество
ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис
«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
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Столтенберг сообщил о рекордном количестве военных США в Европе
Общество
В России могут убрать МРОТ из Гражданского кодекса
Понятие "минимальный размер оплаты труда" (МРОТ) могут исключить из Гражданского кодекса, сообщают в Министерстве юстиции России.
Общество
Макрон повздорил с израильской полицией в Иерусалиме
Небольшое столкновение произошло около базилики Святой Анны в Иерусалиме между сотрудником израильских сил безопасности и членами группы безопасности президента Франции Эммануэля Макрона, передает BFM TV.
Экономика
Saxo Bank ожидает климатического сдвига на фондовом рынке
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«Безумный Макс» возглавил список лучших фильмов XXI века
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В Госдуме пригрозили главе меджлиса симферопольским СИЗО
Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко 23 января назвал провокацией заявление экс-депутата Верховной рады Украины, главы «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в РФ) Рефата Чубарова о силовом походе на Крым.
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