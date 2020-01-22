Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъGoldman Sachs: из-за китайского вируса нефть может подешеветь на $3

Американский инвестбанк Goldman Sachs предупредил, что в случае разрастания нового китайского коронавируса до масштабов эпидемии в Китае может сократиться спрос на энергоносители. Это повлияет на мировые цены на нефть, снизив их примерно на $3.
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Goldman Sachs спрогнозировал падение нефтяного рынка из-за китайского вируса

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Goldman Sachs: из-за китайского вируса нефть может подешеветь на $3

Коммерсантъвчера в 05:12

В Goldman Sachs прогнозируют падение цен на нефть на $3 из-за распространения коронавируса

ТАССвчера в 10:49
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«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
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