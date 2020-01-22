Энергетика
КоммерсантъGoldman Sachs: из-за китайского вируса нефть может подешеветь на $3
Американский инвестбанк Goldman Sachs предупредил, что в случае разрастания нового китайского коронавируса до масштабов эпидемии в Китае может сократиться спрос на энергоносители. Это повлияет на мировые цены на нефть, снизив их примерно на $3.
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Происшествия
В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом
Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
Политика
Лукашенко назвали самым популярным иностранным политиком у россиян
Президент Белоруссии Александр Лукашенко стал самым популярным зарубежным политиком у россиян, заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров в разговоре с газетой "Известия".
Общество
В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая
Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Общество
Маргарита Симоньян экстренно госпитализирована
Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в больницу. Она почувствовала себя плохо во время рабочего совещания.
Армия и оружие
ПНС Ливии обвинило силы Хафтара в обстреле аэропорта в Триполи
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии под руководством Фаиза Сарраджа обвинило Ливийскую национальную армию в обстреле аэропорта Митига в Триполи, пишет Afrigate News, По словам официального представителя ПНС полковника Мухаммеда Кануно, отряды ЛНА под командованием Халифы Хафтара выпустили по аэропорту шесть ракет.
Происшествия
Под Винницей нашли мертвым россиянина, воевавшего в «Азове»
Убитым оказался Максим Трикоза, 36-летний гражданин России, который участвовал в карательной операции в составе полка «Азов».
Наука
У вируса герпеса ищут связь с рассеянным склерозом
Присутствие в клетках человека определённой разновидности вируса герпеса связано с повышенной вероятностью рассеянного склероза.
Здоровье
ОНФ прогнозирует ухудшение обслуживания сельчан из-за нового положения о районной больнице
В случае принятия типового положения в предложенной редакции автоматически встанет вопрос об «оптимизации» существующей сети ЦРБ в Алтайском крае, что повлечет ухудшение медицинского обслуживания многочисленных сельских жителей.
Энергетика
Российские нефтегазовые компании сочли самыми доходными в мире
Российским нефтяным и газовым компаниям по итогам 2020 года предсказали самую высокую в мире доходность в своем секторе.
Общество
Мишустин поручил внести поправки в закон о бюджете
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете и в закон о бюджете Пенсионного фонда на 2020-2022 годы, сообщается на сайте кабмина.
Общество
Новый министр спорта был осужден за передачу земель
Выяснилось, что новый министр спорта Олег Матыцин, который был назначен вчера, 21 января, был осужден за передачу земель вуза под Черкизовский рынок.
Происшествия
Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали
Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.
Общество
За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее
Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Здоровье
У потерявшей сиамского близнеца Гиты Резахановой диагностировали рак
Осенью 2019 года у Гиты Резахановой обнаружили рак толстой кишки.
Гаджеты
В России начались продажи смартфона Huawei Y6s
Смартфон HUAWEI Y6s представлен в России в двух цветах: сияющем черном и светло-лиловом. Продажи стартуют c 24 января по цене 9 999 рублей.
Гаджеты
Microsoft придумала новый способ выжить пользователей с Windows 7
С 15 января пользователи операционной системы Windows 7 время от времени сталкиваются с полноэкранными оповещениями о прекращении поддержки.
Футбол
Александр Кокорин не хочет в «Сочи»
Культура
«Ведьмак» от Netflix поставил рекорд сервиса по просмотрам
Компания Netflix опубликовала график сервиса Google Trends, показывающий, что сериал «Ведьмак» поставил рекорд среди всех шоу сервиса.
Политика
Рошаль оценил назначение Мурашко на пост главы Минздрава РФ
Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль прокомментировал назначение Михаила Мурашко на пост главы Министерства здравоохранения РФ.
Политика
Трамп ответил на критику Греты Тунберг
В декабре 2019-го Трамп раскритиковал признание Тунберг человеком года по версии журнала Time.
Армия и оружие
В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет
Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Политика
Ушаков рассказал о ситуации с передачей России подворья в Иерусалиме
Положительные тенденции в вопросе передачи Израилем России Александровского подворья в Иерусалиме налицо, заявил в среду помощник главы государства Юрий Ушаков.
Армия и оружие
Столтенберг заявил о способных заглянуть вглубь РФ беспилотниках НАТО
Происшествия
Голунов потребовал официальных извинений от государства
«Прошу признать незаконным бездействие должностных лиц Генеральной прокуратуры, выразившееся в невыполнении обязанности принести официальное извинение от имени государства, и принести официальное извинение от имени государства»,— написал Иван Голунов.
Общество
Путин оценил расходы на поддержку семей для реализации послания
Президент России Владимир Путин оценил расходы на поддержку семей для реализации планов, озвученных во время послания Федеральному собранию.
Общество
Беременная 13-летняя школьница пыталась покончить с собой из-за травли
Ребята признаются, что подверглись травле, а девочка даже пыталась покончить с собой.
Политика
Киев запросил встречу Зеленского и Путина в Израиле
Из Киева в Москву поступил запрос на встречу Путина и Зеленского на форуме памяти холокоста в Израиле.
Авто
Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой
Футбол