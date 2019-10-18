Экономика
ВедомостиGoldman Sachs изменил структуру бизнеса в России
Goldman Sachs меняет структуру бизнеса в России — отказывается от брокерской компании и переводит все брокерские операции в банк. Об этом рассказал РБК председатель совета директоров инвестгруппы в России Дмитрий Седов.
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Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 02:36, Вашингтон
Хоккей
Шайба Гусева помогла «Нью-Джерси» обыграть «Рейнджерс»
Третий гол Никиты Гусева в сезоне помог "Нью-Джерси" выиграть у "Рейджерс" и одержать первую победу в текущем регулярном чемпионате после шести поражений на старте подряд.
ProstoProSport вчера в 23:17
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Армия и оружие
Песков прокомментировал соглашение США и Турции по Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал соглашение США и Турции по прекращению военной операции Сирии на 120 часов.
Известия вчера в 20:20
Здоровье
Травматологи Челябинска уволились из больницы
Травматологи из городской больницы №6, травмпункта в Металлургическом районе Челябинска, уволились по собственному желанию.
Уральский меридиан вчера в 01:21
Футбол
В Англии игрок забил ударом головой со своей половины поля
Чемпионат вчера в 14:26
Политика
Спикер Рады отреагировал на призыв ООН закрыть сайт «Миротворец»
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал призыв зампреда мониторинговой миссии ООН на Украине Бенджамина Моро к украинским депутатам закрыть сайт "Миротворец".
РЕН ТВ вчера в 08:37
Армия и оружие
По стандартам НАТО. В украинской армии отменили звание прапорщика
Отныне в украинской армии отменяются звания прапорщика, старшего прапорщика, мичмана, старшины, но вводятся звания мастер-сержант и главный старшина.
Украина.ру вчера в 12:58
Происшествия
На двоих жителей Курил напала медведица
На двоих жителей Курил напала медведица.
Известия 00:18
Наука
Выявлена неожиданная связь между спиртным и нарушением ритма сердца
Корейские специалисты провели массовое исследование влияния спиртного на сердечный ритм.
Мойка78 вчера в 16:48
Здоровье
Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки
Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».
Волгоградская правда 16 октября в 11:57
Политика
Члены СПЧ попросят Путина оставить Федотова главой совета
К полуночи 18 октября под обращением подписались 30 членов СПЧ из 50-ти.
Коммерсантъ вчера в 18:14
Происшествия
Суд дал условный срок свидетелю по делу экс-главы Сахалина Хорошавина
РИА Новости вчера в 23:10
Происшествия
Фигуранты дела «Нового величия» порезали себе руки в суде
В ходе заседания Люблинского районного суда Москвы двое фигурантов дела об организации экстремистского сообщества «Новое величие» — Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков — порезали себе руки лезвием бритвы.
RT на русском вчера в 15:04
Авто
ГАЗ оформил патент на новый логотип «Победы»
Автоновости дня вчера в 10:24
Футбол
Артем Дзюба забавно подшутил над Ярославом Ракицким
Пресс-служба петербургского «Зенита» опубликовала видеоролик с тренировки команды, на котором Артем Дзюба подшутил над украинским защитником сине-бело-голубых Ярославом Ракицким.
Петербургский дневник 00:57
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости 16 октября в 11:53
Спорт
Губернатор Токио в шутку предложила провести Олимпиаду на Курилах
РИА Новости вчера в 11:24
Происшествия
На Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о «домашке»
АМИТЕЛ вчера в 21:17
Политика
Эрдоган ответил на слова Трампа в Twitter
«Господин президент, — написал в ответ в Twitter Эрдоган, — когда мы победим терроризм, который является главным врагом человечества, будет спасено еще больше жизней».
РБК вчера в 17:54
Общество
Роспотребнадзор намерен запретить пластиковые пакеты
Роспотребнадзор готовит законопроект, который подразумевает постепенный отказ от пластиковых пакетов для магазинов, после чего их вовсе хотят запретить.
Известия вчера в 19:35
Политика
В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск
В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.
Известия вчера в 16:45
Кино
Барабанщик Queen ответил критикам фильма «Богемская рапсодия»
Барабанщик Queen Роджер Тейлор ответил авторам критических отзывов о картине "Богемская рапсодия", сообщает NME.
РИА Новости вчера в 08:41
Гаджеты
«Идеальный» молодёжный смартфон Honor доступен для предзаказа
Источники предположили, что речь идет об анонсе смартфоне, который выйдет под названием Honor 20 Youth Edition или Honor 20 Lite и будет отличаться от Honor 20 Lite, выпущенного ранее в этом году.
iXBT.com 15 октября в 02:44
Экономика
ЦБ выявил в России 240 финансовых пирамид
Глава департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях сообщил, что за девять месяцев 2019 года было выявлено 240 организаций с признаками финансовых пирамид.
RT на русском 01:20
Гаджеты
IPhone 11 оказался «бомбой». Китайские продажи в сентябре взорвались на 230%
По словам отраслевых аналитиков, спрос на iPhone в Китае вырос в сентябре на 230%.
iXBT.com 01:53
Общество
В Гидрометцентре рассказали о приходе зимы в некоторые регионы
Самые резкие изменения в погоде во второй половине текущей недели произойдут в Западной Сибири, прогнозирует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Известия вчера в 03:49
Происшествия
Мужчина с топором в маске «Джокера» напал на школу в Дагестане
Газета.Ru вчера в 11:30
Общество
Участник акции 27 июля Айдар Губайдулин покинул Россию
ТАСС вчера в 03:48
Армия и оружие
Ростех разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах
Госкорпорация "Ростех" ведет разработку стрелкового оружия в новых калибрах.
ТАСС вчера в 20:35