Экономика

ВедомостиВедомостиGoldman Sachs изменил структуру бизнеса в России

1 фото
Goldman Sachs меняет структуру бизнеса в России — отказывается от брокерской компании и переводит все брокерские операции в банк. Об этом рассказал РБК председатель совета директоров инвестгруппы в России Дмитрий Седов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Goldman Sachs изменил структуру бизнеса в России

Ведомости02:15

Goldman Sachs меняет структуру бизнеса в России

ПРАЙМ01:44

Goldman Sachs меняет структуру бизнеса в России

Коммерсантъ00:23

Goldman Sachs реорганизовал бизнес в России

РБКвчера в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 02:36, Вашингтон
Хоккей

Шайба Гусева помогла «Нью-Джерси» обыграть «Рейнджерс»

Третий гол Никиты Гусева в сезоне помог "Нью-Джерси" выиграть у "Рейджерс" и одержать первую победу в текущем регулярном чемпионате после шести поражений на старте подряд.
ProstoProSport вчера в 23:17
Политика

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Происшествия

Пропавшего под Екатеринбургом мальчика нашли живым

Газета.Ru 01:50
Армия и оружие

Песков прокомментировал соглашение США и Турции по Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал соглашение США и Турции по прекращению военной операции Сирии на 120 часов.
Известия вчера в 20:20
Здоровье

Травматологи Челябинска уволились из больницы

Травматологи из городской больницы №6, травмпункта в Металлургическом районе Челябинска, уволились по собственному желанию.
Уральский меридиан вчера в 01:21
Футбол

В Англии игрок забил ударом головой со своей половины поля

Чемпионат вчера в 14:26
Политика

Спикер Рады отреагировал на призыв ООН закрыть сайт «Миротворец»

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал призыв зампреда мониторинговой миссии ООН на Украине Бенджамина Моро к украинским депутатам закрыть сайт "Миротворец".
РЕН ТВ вчера в 08:37
Армия и оружие

По стандартам НАТО. В украинской армии отменили звание прапорщика

Отныне в украинской армии отменяются звания прапорщика, старшего прапорщика, мичмана, старшины, но вводятся звания мастер-сержант и главный старшина.
Украина.ру вчера в 12:58
Происшествия

На двоих жителей Курил напала медведица

На двоих жителей Курил напала медведица.
Известия 00:18
Наука

Выявлена неожиданная связь между спиртным и нарушением ритма сердца

Корейские специалисты провели массовое исследование влияния спиртного на сердечный ритм.
Мойка78 вчера в 16:48
Здоровье

Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки

Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».
Волгоградская правда 16 октября в 11:57
Политика

Члены СПЧ попросят Путина оставить Федотова главой совета

К полуночи 18 октября под обращением подписались 30 членов СПЧ из 50-ти.
Коммерсантъ вчера в 18:14
Происшествия

Суд дал условный срок свидетелю по делу экс-главы Сахалина Хорошавина

РИА Новости вчера в 23:10
Происшествия

Фигуранты дела «Нового величия» порезали себе руки в суде

В ходе заседания Люблинского районного суда Москвы двое фигурантов дела об организации экстремистского сообщества «Новое величие» — Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков — порезали себе руки лезвием бритвы.
RT на русском вчера в 15:04
Авто

ГАЗ оформил патент на новый логотип «Победы»

Автоновости дня вчера в 10:24
Футбол

Артем Дзюба забавно подшутил над Ярославом Ракицким

Пресс-служба петербургского «Зенита» опубликовала видеоролик с тренировки команды, на котором Артем Дзюба подшутил над украинским защитником сине-бело-голубых Ярославом Ракицким.
Петербургский дневник 00:57
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова родила Тимати сына

Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости 16 октября в 11:53
Спорт

Губернатор Токио в шутку предложила провести Олимпиаду на Курилах

РИА Новости вчера в 11:24
Происшествия

На Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о «домашке»

АМИТЕЛ вчера в 21:17
Политика

Эрдоган ответил на слова Трампа в Twitter

«Господин президент, — написал в ответ в Twitter Эрдоган, — когда мы победим терроризм, который является главным врагом человечества, будет спасено еще больше жизней».
РБК вчера в 17:54
Общество

Роспотребнадзор намерен запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор готовит законопроект, который подразумевает постепенный отказ от пластиковых пакетов для магазинов, после чего их вовсе хотят запретить.
Известия вчера в 19:35
Политика

В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск

В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.
Известия вчера в 16:45
Кино

Барабанщик Queen ответил критикам фильма «Богемская рапсодия»

Барабанщик Queen Роджер Тейлор ответил авторам критических отзывов о картине "Богемская рапсодия", сообщает NME.
РИА Новости вчера в 08:41
Гаджеты

«Идеальный» молодёжный смартфон Honor доступен для предзаказа

Источники предположили, что речь идет об анонсе смартфоне, который выйдет под названием Honor 20 Youth Edition или Honor 20 Lite и будет отличаться от Honor 20 Lite, выпущенного ранее в этом году.
iXBT.com 15 октября в 02:44
Экономика

ЦБ выявил в России 240 финансовых пирамид

Глава департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях сообщил, что за девять месяцев 2019 года было выявлено 240 организаций с признаками финансовых пирамид.
RT на русском 01:20
Гаджеты

IPhone 11 оказался «бомбой». Китайские продажи в сентябре взорвались на 230%

По словам отраслевых аналитиков, спрос на iPhone в Китае вырос в сентябре на 230%.
iXBT.com 01:53
Общество

В Гидрометцентре рассказали о приходе зимы в некоторые регионы

Самые резкие изменения в погоде во второй половине текущей недели произойдут в Западной Сибири, прогнозирует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Известия вчера в 03:49
Происшествия

Мужчина с топором в маске «Джокера» напал на школу в Дагестане

Газета.Ru вчера в 11:30
Общество

Участник акции 27 июля Айдар Губайдулин покинул Россию

ТАСС вчера в 03:48
Армия и оружие

Ростех разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах

Госкорпорация "Ростех" ведет разработку стрелкового оружия в новых калибрах.
ТАСС вчера в 20:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Goldman Sachs
Банк
Один из крупнейших в мире инвестиционных банков, являющийся финансовым конгломератом, в кругу финансистов известен как «The Firm», занимается инвестиционным банкингом, торговлей ценными бумагами, инвестиционным менеджментом и другими финансовыми услугами, прежде всего, с институциональными клиентами. С 20 сентября 2013 года входит в промышленный индекс Доу - Джонса. С 2011 года входит в число глобально системно значимых банков. Известен многим по фильму Адама МакКея "Игра на Понижение"
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное