Инвестгруппа Goldman Sahcs меняет структуру бизнеса в России. Она отказывается от отдельной брокерской компании и переводит все брокерские операции в банк, рассказал РБК председатель совета директоров Goldman Sachs в России Дмитрий Седов.

с чего всё началось

Goldman Sachs меняет структуру бизнеса в России — отказывается от брокерской компании и переводит все брокерские операции в банк. Об этом рассказал РБК председатель совета директоров инвестгруппы в России Дмитрий Седов.

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