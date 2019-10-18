Экономика

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Goldman Sachs меняет структуру бизнеса в России — отказывается от брокерской компании и переводит все брокерские операции в банк. Об этом рассказал РБК председатель совета директоров инвестгруппы в России Дмитрий Седов.
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Goldman Sachs реорганизовал бизнес в России

Инвестгруппа Goldman Sahcs меняет структуру бизнеса в России. Она отказывается от отдельной брокерской компании и переводит все брокерские операции в банк, рассказал РБК председатель совета директоров Goldman Sachs в России Дмитрий Седов.
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