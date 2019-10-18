Экономика
ВедомостиGoldman Sachs изменил структуру бизнеса в России
Goldman Sachs меняет структуру бизнеса в России — отказывается от брокерской компании и переводит все брокерские операции в банк. Об этом рассказал РБК председатель совета директоров инвестгруппы в России Дмитрий Седов.
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Инвестгруппа Goldman Sahcs меняет структуру бизнеса в России. Она отказывается от отдельной брокерской компании и переводит все брокерские операции в банк, рассказал РБК председатель совета директоров Goldman Sachs в России Дмитрий Седов.РБКвчера в 23:00
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Общество
ЦБ выявил в России 240 финансовых пирамид
Глава департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях сообщил, что за девять месяцев 2019 года было выявлено 240 организаций с признаками финансовых пирамид.
RT на русском 01:20
Культура
Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров
Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° вчера в 13:05
Общество
Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе
В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян.
Lenta.ru 02:18
Происшествия
Начальник полиции Дорогомилово задержан в Москве за взятку
Речь идет о двух высокопоставленных офицеров из отдела МВД по московскому району Дорогомилово.
Газета.Ru 03:10
Футбол
«Ростов»: Мамаев набирает форму и делает красиво
Пресс-служба "Ростова" опубликовала фотографии с тренировки подопечных Валерия Карпина, на которых изображен новобранец клуба полузащитник Павел Мамаев.
РИА Новости 03:50
Футбол
Футбольный судья Галимов прошел проверку на детекторе лжи
Реальное время вчера в 23:49
Происшествия
На двоих жителей Курил напала медведица
На двоих жителей Курил напала медведица.
Известия 00:18
Политика
Опубликовано видео вылупления подаренного Путиным кречета
RT на русском вчера в 20:39
Армия и оружие
Турция и США договорились о приостановке операции «Источник мира»
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что во время переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом стороны договорились о приостановке турецкой военной операции в Сирии на 120 часов.
Известия вчера в 14:20
Происшествия
Четверо арестантов «Матросской тишины» госпитализированы
Четверо заключенных московского следственного изолятора "Матросская тишина" (СИЗО-1) направлены в городскую больницу с признаками сильного опьянения.
Газета.Ru 03:06
Политика
Трамп назвал Эрдогана чертовски хорошим лидером
Президент США Дональд Трамп, комментируя сообщения о приостановке военной операции Анкары «Источник мира» в Сирии, назвал президента Турции Тайипа Эрдогана «чертовски хорошим лидером».
RT на русском вчера в 15:26
Футбол
Стало известно расписание матчей «Спартака» на турнире в США
ProstoProSport вчера в 17:27
Культура
Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной
Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.
Вечерняя Москва вчера в 04:29
Шоу-бизнес
Тимати и Анастасия Решетова стали родителями
О беременности Анастасии Решетовой стало известно в начале июня — пара поделилась трогательными снимками.
Salt Mag 16 октября в 11:44
Шоу-бизнес
Леди Гага запрыгнула на фаната и рухнула со сцены
Фанат взял артистку на руки, та обхватила его ногами. Мужчина не удержал Гагу и вместе с ней рухнул со сцены.
Lenta.ru 03:41
Экономика
«Мечел» обратился за помощью к Козаку
«Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.
Ведомости вчера в 17:45
Общество
Россияне едят слишком много яиц
Жители России едят слишком много яиц. Об этом говорится в отчете аналитиков Sberbank СІВ. В среднем россиянин в год съедает 280 яиц.
Вести.Ru 02:38
Происшествия
Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде
Под следствием продолжают оставаться восемь фигурантов: четверо — Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин — находятся в СИЗО; еще четверо — Мария Дубовик, Анна Павликова, Максим Рощин и Сергей Гаврилов — под домашним арестом.
Коммерсантъ вчера в 16:38
Авто
В России подешевели представительские автомобили
Средняя стоимость автомобиля представительского класса в России (с учетом подержанных) за последний год снизилась на 16% до 772 000 рублей, а самым популярным в сегменте остается Mercedes-Benz S-Class.
Автоновости дня вчера в 01:38
Здоровье
Число жертв вейпинга в США возросло до 34
В США число жертв заболеваний, возникших из-за вейпинга, составило 34 человека.
Известия вчера в 17:53
Общество
Роспотребнадзор предложил запретить пластиковые пакеты
Роспотребнадзор разрабатывает законопроект, предусматривающий сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов для магазинов.
РИА Новости вчера в 20:40
Политика
Украина приняла все законы по амнистии в рамках минских соглашений
Украина приняла все законы по амнистии в рамках минских договоренностей. Мера начнет применяться сразу после проведения выборов в Донбассе.
Комсомольская правда 03:47
Хоккей
Гол Гусева помог «Нью-Джерси» выиграть у «Рейнджерс»
Нью-Джерси выиграл свой первый матч в сезоне, одержав победу над Рейнджерс (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Советский спорт 02:18
Финансы
Набиуллина не исключила «более решительного» снижения ключевой ставки
ЦБ предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, но в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей допускает её более решительное снижение.
RT на русском 03:39
Происшествия
В США тело модели нашли в залитом бетоном ящике
Газета.Ru 01:37
Общество
Посольство России отреагировало на шутку губернатора Токио о Курилах
Российское посольство в Японии высказалось по поводу шутки губернатора Токио Юрико Коикэ в Facebook.
Газета.Ru 03:37
Наука
Выявлена роль слизи в борьбе с опасными микробами
По итогам исследования был сделан вывод, что слизь способствует тому, что бактерии становятся менее опасными, а слизистые оболочки могут работать как антибактериальное средство.
Профиль вчера в 12:46
Происшествия
В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы
Российская газета вчера в 01:30