МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Курс рубля будет следовать за динамикой нефти марки Brent и после провала к 75 рублям за доллар и стабилизации постепенно вернется за два года к 61 рублю, заявил аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф в своем обзоре, который есть в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

Курс рубля будет следовать за динамикой нефти марки Brent и в течение двух лет вновь вернется к 61 рублю за $1. Такой прогноз озвучили аналитики банка Goldman Sachs. По мнению экспертов, стоимость нефти марки Brent будет находиться в районе $30 за баррель на протяжении шести ближайших месяцев.

Goldman Sachs озвучил сроки укрепления рубля до 61 за доллар

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