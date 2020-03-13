Финансы
Ruposters.ruGoldman Sachs озвучил сроки укрепления рубля до 61 за доллар
Курс рубля будет следовать за динамикой нефти марки Brent и в течение двух лет вновь вернется к 61 рублю за $1. Такой прогноз озвучили аналитики банка Goldman Sachs. По мнению экспертов, стоимость нефти марки Brent будет находиться в районе $30 за баррель на протяжении шести ближайших месяцев.
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с чего всё началось
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Курс рубля будет следовать за динамикой нефти марки Brent и после провала к 75 рублям за доллар и стабилизации постепенно вернется за два года к 61 рублю, заявил аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф в своем обзоре, который есть в распоряжении РИА Новости.РИА Новости12 марта в 19:40
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Доллар снова будет стоить 61 рубль: смелый прогноз от западных финансистов
Комсомольская правдавчера в 07:27
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