Согласно обновленному прогнозу Goldman Sachs, средняя спотовая цена на Brent в 2020 году составит $63 за баррель. Ранее банк ожидал цены Brent в 2020 году на уровне $60 за баррель.

Goldman Sachs пересмотрел прогноз по ценам на нефть

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Политика США ввели санкции против граждан Сербии и Венесуэлы Минфин США принял решение ввести санкции в рамках «глобального акта Магнитского» против 17 человек, среди которых граждане Сербии и Венесуэлы.

Спорт Фетисов об отстранении России: «Этот бан может угробить наш спорт» Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал решение исполкома WADA отстранить Россию на четыре года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.

Политика Путин – Зеленскому: Все выйдут и поговорим Осознал ошибку: Зеленский хотел сесть на место Путина pic.twitter.com / yzMuOHMtEU — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) December 9, 2019 Ранее в Кремле сообщили, что Путин и Зеленский пожали друг другу руки при знакомстве, их встреча запланирована до пресс-конференции лидеров "нормандского саммита", который проходит в понедельник в Париже.

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