Энергетика
REGNUMGoldman Sachs пересмотрел прогноз по ценам на нефть
Согласно обновленному прогнозу Goldman Sachs, средняя спотовая цена на Brent в 2020 году составит $63 за баррель. Ранее банк ожидал цены Brent в 2020 году на уровне $60 за баррель.
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Goldman Sachs: спотовая цена барреля Brent составит $63 в 2020 году
Московский Комсомолецвчера в 21:55
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 12:53, Ашберн
Политика
ЕС решил создать аналогичный «акту Магнитского» санкционный механизм
По словам неназванного дипломата, из ЕС, решение об «акте Магнитского» поддержали 23 члена Евросоюза, представители еще пяти стран не выразили возражений.
Футбол
Эмери может возглавить «Эвертон»
5 декабря «Эвертон» уволил с поста главного тренера Марку Силву. «Арсенал» отправил в отставку Эмери 29 ноября.
Политика
В Кремле раскрыли детали встречи Путина с Зеленским в Париже
Встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже пройдет после саммита "нормандской четверки" (РФ, Украина, ФРГ, Франция), ограничений по времени нет, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Спорт
Сборная России по футболу выступит на ЧМ-2022 без флага и гимна
Сборная России по футболу в случае попадания на чемпионат мира 2022 года в Катаре будет выступать без флага и гимна, сообщили в WADA в понедельник, 9 декабря.
Общество
Бэнкси нарисовал граффити с рождественскими оленями в Бирмингеме
Британский художник Бэнкси нарисовал рождественское граффити в Бирмингеме.
Происшествия
Пять человек погибли в результате извержения вулкана в Новой Зеландии
Вулканический остров Уайт-Айленд расположен в заливе Пленти. Он считается одним из самых посещаемых туристами активных вулканов в мире.
Политика
Путин учит Зеленского хорошим манерам на «нормандской встрече»
Российский лидер Владимир Путин был вынужден преподать ему урок хороших манер.
Происшествия
В Удмуртии мальчик с ДЦП скончался в квартире после смерти матери
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Глава МИД ФРГ не видит причин для снятия санкций с России
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что в настоящее время нет условий для снятия европейских санкций с РФ.
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В Волгоградской области 11-месячный младенец замерз насмерть
Ранним воскресным утром женщина проводила шумную компанию, а после отдыха увидела, что ее ребенок насмерть замерз на улице во дворе дома.
Политика
В Британии начались слушания о долге Украины перед Россией на $3 млрд
Апелляционный суд Англии приступил к слушаниям дела по иску о взыскании с Украины в пользу России задолженности по евробондам на $3 млрд.
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
Общество
В ПФР назвали условие приостановки выплаты пенсии
Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Общество
Поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права
Новые поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права.
Музыка
Режиссером нового клипа стала сама Билли Айлиш
Наука
Собаки понимают язык человека на высоком уровне
Политика
США ввели санкции против граждан Сербии и Венесуэлы
Минфин США принял решение ввести санкции в рамках «глобального акта Магнитского» против 17 человек, среди которых граждане Сербии и Венесуэлы.
Спорт
Фетисов об отстранении России: «Этот бан может угробить наш спорт»
Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал решение исполкома WADA отстранить Россию на четыре года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.
Политика
Путин – Зеленскому: Все выйдут и поговорим
Осознал ошибку: Зеленский хотел сесть на место Путина pic.twitter.com / yzMuOHMtEU — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) December 9, 2019 Ранее в Кремле сообщили, что Путин и Зеленский пожали друг другу руки при знакомстве, их встреча запланирована до пресс-конференции лидеров "нормандского саммита", который проходит в понедельник в Париже.
Общество
Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
Футбол
Гуриев сменил Габулова на посту президента «Алании»
Миллиардер из Красноярска, учредитель «Алании» Владимир Гуриев сменил Владимира Габулова на посту президента клуба.
Футбол
Российские футбольные клубы вышли на прибыль второй раз за семь лет
С одной стороны, основная статья доходов клубов, связанная с коммерческой деятельностью, — спонсорские и прочие коммерческие поступления — сократилась с 51,9% от общей суммы доходов до 47,4%, или с 29,5 млрд до 28,2 млрд руб.
Гаджеты
Рассекречен способ загрузки бесплатных обновлений для Windows 7
Специалисты, которые оказывают техническую поддержку на My Digital Life, нашли способ загружать обновления безопасности для Windows 7. Устанавливать патчи можно совершенно бесплатно, несмотря на ограничения со стороны Microsoft.
Наука
В Китае вывели гибрид обезьяны и свиньи
Китайским генетикам удалось создать гибрид свиньи и обезьяны, предназначенный для выращивания в перспективе человеческих органов.
Политика
Российское гражданство получили 125 тысяч жителей Донбасса
Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что с апреля 2019 года российское гражданство получили 125 тыс. жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Спорт
В Кремле высказались о предложении Толстого бойкотировать Игры-2020
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение вице-спикера Госдумы Петра Толстого бойкотировать Олимпийские игры 2020 года.