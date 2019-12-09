Энергетика

REGNUMREGNUMGoldman Sachs пересмотрел прогноз по ценам на нефть

Финансовый конгломерат Goldman Sachs пересмотрел прогноз по ценам на нефть в сторону увеличения, 9 декабря передает агентство Reuters.
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Goldman Sachs скорректировал прогноз по цене на нефть Brent

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Президент России Владимир Путин, назвал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России политизированным и противоречащим Олимпийской хартии и заявил, что любое наказание должно быть индивидуальным, а не коллективным.
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Премьер Финляндии стала самой молодой главой правительства в мире

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Красная весна вчера в 18:51
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Чемпионка Ласицкене в открытом письме раскритиковала ОКР и Минспорта

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене заявила, что ей интересно узнать, что Олимпийский комитет России и министерство спорта сделали, чтобы защитить ее права.
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С целью установления обстоятельств исчезновения ребенка следственными органами СК РФ по Ивановской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).
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Анджелина Джоли поцеловала поклонника, сделавшего тату с её портретом

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Представлен новый дешевый «убийца флагманов» от Xiaomi

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По информации источника издания, руководство армейцев оценивает игрока в 8 миллионов евро.
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Определились соперники сборной России перед Евро-2020

Определились соперники сборной России перед матчами чемпионата Европы 2020 года.
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