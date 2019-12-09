Финансовый конгломерат Goldman Sachs пересмотрел прогноз по ценам на нефть в сторону увеличения, 9 декабря передает агентство Reuters.

Goldman Sachs пересмотрел прогноз по ценам на нефть

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