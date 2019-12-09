Энергетика
REGNUMGoldman Sachs пересмотрел прогноз по ценам на нефть
Финансовый конгломерат Goldman Sachs пересмотрел прогноз по ценам на нефть в сторону увеличения, 9 декабря передает агентство Reuters.
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В Goldman Sachs считают, что спотовая цена барреля Brent составит $63 в 2020 году
ТАСС08 декабря в 21:22
Goldman Sachs: спотовая цена барреля Brent составит $63 в 2020 году
Московский Комсомолец08 декабря в 21:55
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Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
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Президент России Владимир Путин, назвал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России политизированным и противоречащим Олимпийской хартии и заявил, что любое наказание должно быть индивидуальным, а не коллективным.
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Санна Марин, которой в ноябре исполнилось 34 года, возглавит кабинет министров Финляндии и станет самым молодым премьером в мире.
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Макрон: Франция готова выслать российских дипломатов из солидарности с ФРГ
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Чемпионка Ласицкене в открытом письме раскритиковала ОКР и Минспорта
Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене заявила, что ей интересно узнать, что Олимпийский комитет России и министерство спорта сделали, чтобы защитить ее права.
Происшествия
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Кино
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После отставки мэра Оренбурга уволены главы городских округов
Согласно уставу муниципалитета с отставкой градоначальника прекращены договоры на исполнение полномочий всех заместителей главы города и глав округов.
Игры
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На сайте Square Enix появилось новое изображение бокс-арта ремейка Final Fantasy VII, которое отличается от предыдущих тем, что на нём указано, что игра будет временным эксклюзивом PS4.
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Бразильский клуб заинтересовался защитником «Зенита»
Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос попал в сферу интересов бразильского клуба «Васко да Гама».
Политика
В Крыму прокомментировали новую резолюцию ООН по полуострову
Накануне Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию по "проблеме милитаризации" Крыма, а также части Черного и Азовского морей.
Волейбол
Игрок казанского «Зенита» Нгапет задержан полицией в Бразилии
Футбол
ЦСКА может купить словацкого форварда за 8 млн евро
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Общество
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Титул "Мисс Вселенная" получила представительница ЮАР. Зозибини Тунци 26 лет, она активно борется с насилием по отношению к женщинам.
Культура
Зрители Первого канала совсем скоро узнают, каким будет финал захватывающей мелодрамы «Тест на беременность»
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В чешской больнице неизвестный открыл стрельбу
В чешской больнице неизвестный открыл стрельбу в одной из палат.
Шоу-бизнес
Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна
Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Гаджеты
DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
Общество
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Бюджетные организации должны выплатить долги за вывоз мусора, а информационная кампания повысит собираемость платежей, чтобы избежать мусорного коллапса, говорится в письме главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, направленном в регионы.
Общество
Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе в январе
Двухдневной будет и последняя рабочая неделя уходящего года: россияне выйдут на работу в понедельник, 30 декабря, и во вторник, 31 декабря.
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Армия и оружие
В Сети появились фото последствий удара секретной американской ракеты
Как пишет портал The Drive, удар мог быть нанесен секретной американской ракетой AGM-114R9X.