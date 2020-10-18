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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Goldman Sachs: победа Байдена на выборах приведет к обвалу индекса доллара

Победа представителя демократов на выборах президента США Джозефа Байдена может спровоцировать резкое удешевление доллара США, считают финансовые аналитики банка Goldman Sachs, 17 октября передает портал Business Insider.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

«Голубая волна»: доллару предрекли обвал после выборов в США

В конце года доллар ждет серьезное испытание. Как утверждают эксперты одного из крупнейших инвестбанков в мире Goldman Sachs, после президентских выборов в США финансовые рынки накроет "голубая волна" — реакция на вероятную победу демократов. В результате американская валюта резко подешевеет.
РИА Новости17 октября в 01:00
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Эксперты Goldman Sachs предрекли обвал доллара после выборов президента США

Комсомольская правдавчера в 05:42
Shraibikus News

Доллару предрекли резкий обвал после выборов в США

Shraibikus News17 октября в 05:18
ГЛАС.RU

Доллару предрекают падение после выборов президента США

ГЛАС.RU17 октября в 07:58
Центральная Служба Новостей

Доллару предрекают падение после выборов президента США

Центральная Служба Новостей17 октября в 06:43
Life.ru

«Голубая волна» на подходе. Назван прогноз о курсе доллара после выборов в США

Life.ru17 октября в 12:07
Evo-rus.com

«Голубая волна»: доллару предрекли обвал после выборов в США

Evo-rus.com17 октября в 05:06
РИА Новости

«Голубая волна»: доллару предрекли обвал после выборов в США

РИА Новости17 октября в 01:00

Милиция в Минске открыла стрельбу резиновыми пулями на акции протеста

Белорусские правоохранители произвели в районе Партизанского проспекта в Минске несколько предупредительных выстрелов в воздух резиновыми пулями после того, как демонстранты закидали их транспорт камнями, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич.
Милиция в Минске открыла стрельбу резиновыми пулями на акции протеста
РИА Новостивчера в 10:01

Кассини проливают свет на формирование Сатурна и обитаемость Энцелада

Хотя миссия Кассини завершилась чуть более трех лет назад, данные с космического корабля продолжают помогать ученым раскрывать тайны сатурнианской системы, которая содержит более 80 идентифицированных спутников.
AstroNews.ruвчера в 03:48

Четыре случая заражения коронавирусом выявлено у соперника «Зенита» в Лиге чемпионов

В составе "Брюгге" четыре случая заражения коронавирусом перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против петербургского "Зенита", сообщает официальный сайт бельгийского клуба.
Газета.Ruвчера в 10:42