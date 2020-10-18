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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Goldman Sachs: победа Байдена на выборах приведет к обвалу индекса доллара

Победа представителя демократов на выборах президента США Джозефа Байдена может спровоцировать резкое удешевление доллара США, считают финансовые аналитики банка Goldman Sachs, 17 октября передает портал Business Insider.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

«Голубая волна»: доллару предрекли обвал после выборов в США

В конце года доллар ждет серьезное испытание. Как утверждают эксперты одного из крупнейших инвестбанков в мире Goldman Sachs, после президентских выборов в США финансовые рынки накроет "голубая волна" — реакция на вероятную победу демократов. В результате американская валюта резко подешевеет.
РИА Новости17 октября в 01:00
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Комсомольская правда

Эксперты Goldman Sachs предрекли обвал доллара после выборов президента США

Комсомольская правдавчера в 05:42
Life.ru

«Голубая волна» на подходе. Назван прогноз о курсе доллара после выборов в США

Life.ru17 октября в 12:07
РИА Новости

«Голубая волна»: доллару предрекли обвал после выборов в США

РИА Новости17 октября в 01:00
Центральная Служба Новостей

Доллару предрекают падение после выборов президента США

Центральная Служба Новостей17 октября в 06:43
Shraibikus News

Доллару предрекли резкий обвал после выборов в США

Shraibikus News17 октября в 05:18
Evo-rus.com

«Голубая волна»: доллару предрекли обвал после выборов в США

Evo-rus.com17 октября в 05:06
ГЛАС.RU

Доллару предрекают падение после выборов президента США

ГЛАС.RU17 октября в 07:58

На Украине спрогнозировали эпидемиологическую ситуацию в стране к концу 2020 года

В противном случае, уточняет старший исследователь департамента экономико-политических исследований Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, к концу 2020 года число летальных исходов в стране может достигнуть отметки в 20 тыс. скончавшихся.
Газета.Ru15 октября в 21:43

Чубайс предложил использовать пенсионные накопления россиян для развития стартапов

Напомним, что до Чубайса, вопрос введения НПФ на венчурный рынок поднимался еще два года назад, а в апреле текущего года премьер-министр Михаил Мишустин передал на рассмотрение министерствам финансов, труда и экономического развития вопрос о вложении средств НПФ в фонды прямых и венчурных инвестиций.
Evo-rus.com17 октября в 03:51

Хакеры взломали Marvel’s Avengers

С последнего обновления прошло всего четыре дня, и именно эту версию разместили на торренте. Релиз Marvel's Avengers состоялся 4 сентября.
CyberSport.ruвчера в 08:23

Президент Армении назвал условие признания независимости Карабаха

Армения признает независимость Нагорного Карабаха, если станет ясно, что Азербайджан, который в конфликте вокруг непризнанной республики поддерживает Турция, не будет идти путем переговоров.
РБКвчера в 15:14

Результаты AMD Ryzen 5950X, 5900X и 5800X в SiSoftware: ощутимое превосходство над поколением Zen 2

В мультимедийных вычислениях 16-ядерный Ryzen 9 5950X обходит аналогичный Ryzen 9 3950X в 1,25 раза; 12-ядерный Ryzen 9 5900X превосходит Ryzen 9 3900X в 1,35 раза, а 8-ядерный Ryzen 7 5800X опережает прошлогодний Ryzen 7 3800X в 1,42 раза.
3DNews17 октября в 09:59

Пожарные уничтожили самый мощный Ford Mustang в качестве тренировки

В распоряжение пожарных города Дирборн (штат Мичиган, США) поступил новейший 770-сильный Ford Mustang Shelby GT500, который они уничтожили в ходе тренировки по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.
Тарантас Ньюсвчера в 11:14