Goldman Sachs: победа Байдена на выборах приведет к обвалу индекса доллара
Победа представителя демократов на выборах президента США Джозефа Байдена может спровоцировать резкое удешевление доллара США, считают финансовые аналитики банка Goldman Sachs, 17 октября передает портал Business Insider.В источнике
С чего всё началось
«Голубая волна»: доллару предрекли обвал после выборов в США
В конце года доллар ждет серьезное испытание. Как утверждают эксперты одного из крупнейших инвестбанков в мире Goldman Sachs, после президентских выборов в США финансовые рынки накроет "голубая волна" — реакция на вероятную победу демократов. В результате американская валюта резко подешевеет.
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