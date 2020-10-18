Чубайс предложил использовать пенсионные накопления россиян для развития стартапов

Напомним, что до Чубайса, вопрос введения НПФ на венчурный рынок поднимался еще два года назад, а в апреле текущего года премьер-министр Михаил Мишустин передал на рассмотрение министерствам финансов, труда и экономического развития вопрос о вложении средств НПФ в фонды прямых и венчурных инвестиций.