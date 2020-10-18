В конце года доллар ждет серьезное испытание. Как утверждают эксперты одного из крупнейших инвестбанков в мире Goldman Sachs, после президентских выборов в США финансовые рынки накроет "голубая волна" — реакция на вероятную победу демократов. В результате американская валюта резко подешевеет.

РИА Новости 17 октября в 01:00