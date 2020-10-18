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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Goldman Sachs: победа Байдена на выборах приведет к обвалу индекса доллара

Победа представителя демократов на выборах президента США Джозефа Байдена может спровоцировать резкое удешевление доллара США, считают финансовые аналитики банка Goldman Sachs, 17 октября передает портал Business Insider.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

«Голубая волна»: доллару предрекли обвал после выборов в США

В конце года доллар ждет серьезное испытание. Как утверждают эксперты одного из крупнейших инвестбанков в мире Goldman Sachs, после президентских выборов в США финансовые рынки накроет "голубая волна" — реакция на вероятную победу демократов. В результате американская валюта резко подешевеет.
РИА Новости17 октября в 01:00
Подробнее о событии
Deita.ru

Банки могут схлопнуться: Катасонов предрёк обвал банковской системы в РФ

Deita.ru22:20
Комсомольская правда

Эксперты Goldman Sachs предрекли обвал доллара после выборов президента США

Комсомольская правдавчера в 05:42
Life.ru

«Голубая волна» на подходе. Назван прогноз о курсе доллара после выборов в США

Life.ru17 октября в 12:07
News.ru

Аналитики предсказали доллару обвал в случае победы Байдена

News.ruвчера в 19:21
Народные новости

Резкий обвал ожидает доллар в случае победы Байдена

Народные новости17 октября в 10:55
РИА Новости

«Голубая волна»: доллару предрекли обвал после выборов в США

РИА Новости17 октября в 01:00
Вятка-На-Сети

Goldman Sachs не верит в доллар США и рекомендует играть на понижение

Вятка-На-Сети16 октября в 00:15

Новый симптом заражения SARS-CoV-2 оказался связан со слухом

Ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета обнаружили, что нарушение слуха может свидетельствовать о заражении новым типом коронавируса SARS-CoV-2, пишет 18 октября Express.
Известия19:28

Навальный сожалеет, что Трамп не осудил произошедший с ним инцидент

Российский оппозиционер Алексей Навальный выразил сожаление по поводу того, что президент США Дональд Трамп не присоединился к лидерам Франции и Германии и не осудил произошедшую с ним ситуацию.
Интерфакс21:02

Бывший украинский посол призвал вернуть Крым через Белоруссию

Бывший посол Украины в Минске, бывший представитель Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Бессмертный призвал вернуть Крым через влияние в Белоруссии.
Lenta.ru21:54

Кадыров осудил убийство учителя во Франции, но призвал «не провоцировать верующих»

Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил убийство учителя во Франции, в котором подозревают 18-летнего чеченца Абдуллаха Анзорова, но призвал не задевать религиозные чувства верующих.
Реальное времявчера в 01:23

Ученые по спутникам измерили рост водорослей на Гренландском ледяном щите

Ученые использовали спутниковые данные, чтобы измерить рост водорослей на Гренландском ледяном щите, для оценки их влияния на скорость таяния ледника, говорится в исследовании, опубликованном 27 августа в журнале The Cryosphere.
ИА Красная Весна17 октября в 14:36

Вы из будущего. Как нейросети за вами следят

15 октября стартовали показы веб-сериала о новой реальности «Вы из будущего», созданного Продюсерским центром Мувистарт и компанией Letsplay.team при поддержке Института развития интернета.
MovieStart16 октября в 01:16

В Госдуме поддержали поправку о назначении главы Конституционного суда

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку ко второму чтению законопроекта о Конституционном суде РФ, согласно которой снимается ограничение на назначение председателя суда и его заместителя из числа судей КС, текст поправки опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
РИА Новости17 октября в 13:32