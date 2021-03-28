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РБК

Goldman Sachs продал акции на $10,5 млрд

Goldman Sachs распродал в пятницу, 26 марта, акций на сумму $10,5 млрд в результате крупных пакетных сделок, сообщил Bloomberg.В источнике

Подробнее о событии

«В высшей степени необычно»: Goldman Sachs и Morgan Stanley за день распродали акции на $19 млрд

Forbesвчера в 05:20

Goldman Sachs распродал акции на 10,5 млрд долларов

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Goldman Sachs продал акции на $10,5 млрд

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Bloomberg: Goldman Sachs продал акции на сумму 10,5 млрд долларов

ФАНвчера в 02:42

Goldman Sachs продал акции на $10,5 миллиарда

ПРАЙМвчера в 03:44

Bloomberg выследил необычную сделку Goldman Sachs на $10,5 млрд

ИА Красная Веснавчера в 02:17

Goldman Sachs продал акции на $10,5 млрд

РБКвчера в 01:45
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РБК: ФНС предложила ужесточить контроль за продавцами на рынках

Федеральная налоговая служба (ФНС) и Министерство финансов России собираются ужесточить правила применения контрольно-кассовой техники (ККТ) на розничных рынках, сообщает РБК со ссылкой на источники.
РИА Новости19:43

Прокуратура проверяет сообщения медиков больницы в Кургане о снижении зарплат

Ранее местные СМИ сообщили о жалобах медиков больницы на снижение зарплаты: якобы в медучреждении стимулирующие надбавки - за сложность, вредность, напряженность, работу в ночное время, стаж, категорию - были снижены до минимума без предварительного уведомления.
ТАСС26 марта в 03:32

Обломки ракеты SpaceX создали впечатляющее световое шоу в ночном небе на северо-западе США

Хотя SpaceX ещё не взяла на себя ответственность за это зрелище, многочисленные метеорологи и астрономы уже идентифицировали огни в небе как безобидные обломки ракеты. (JC Crowl | Twitter) Желающие могут увидеть множество видеозаписей этого события — например, в ответах на одну из веток в "Твиттере".
3DNews26 марта в 10:12

Певец Лев Лещенко грубо ответил на обвинение Собчак в заражении коллег коронавирусом

Как стало известно EVO-RUS.COM, со ссылкой на собственный источник, Лев Лещенко, народный артист России, в несвойственной ему манере, грубо ответил телеведущей Ксении Собчак на ее обвинения, что певец заразил коллег коронавирусной инфекцией.
Evo-rus.com27 марта в 10:28