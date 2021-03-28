Обломки ракеты SpaceX создали впечатляющее световое шоу в ночном небе на северо-западе США

Хотя SpaceX ещё не взяла на себя ответственность за это зрелище, многочисленные метеорологи и астрономы уже идентифицировали огни в небе как безобидные обломки ракеты. (JC Crowl | Twitter) Желающие могут увидеть множество видеозаписей этого события — например, в ответах на одну из веток в "Твиттере".