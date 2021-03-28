Ранее местные СМИ сообщили о жалобах медиков больницы на снижение зарплаты: якобы в медучреждении стимулирующие надбавки - за сложность, вредность, напряженность, работу в ночное время, стаж, категорию - были снижены до минимума без предварительного уведомления.
Хотя SpaceX ещё не взяла на себя ответственность за это зрелище, многочисленные метеорологи и астрономы уже идентифицировали огни в небе как безобидные обломки ракеты. (JC Crowl | Twitter) Желающие могут увидеть множество видеозаписей этого события — например, в ответах на одну из веток в "Твиттере".
Как стало известно EVO-RUS.COM, со ссылкой на собственный источник, Лев Лещенко, народный артист России, в несвойственной ему манере, грубо ответил телеведущей Ксении Собчак на ее обвинения, что певец заразил коллег коронавирусной инфекцией.