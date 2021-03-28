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РБК

Goldman Sachs продал акции на $10,5 млрд

Goldman Sachs распродал в пятницу, 26 марта, акций на сумму $10,5 млрд в результате крупных пакетных сделок, сообщил Bloomberg.В источнике
РБК
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Подробнее о событии

«В высшей степени необычно»: Goldman Sachs и Morgan Stanley за день распродали акции на $19 млрд

Forbes05:20

Goldman Sachs распродал акции на 10,5 млрд долларов

Экономика сегодня02:21

Goldman Sachs продал акции на $10,5 млрд

Компания03:33

Bloomberg: Goldman Sachs продал акции на сумму 10,5 млрд долларов

ФАН02:42

Goldman Sachs продал акции на $10,5 миллиарда

ПРАЙМ03:44

Bloomberg выследил необычную сделку Goldman Sachs на $10,5 млрд

ИА Красная Весна02:17

Goldman Sachs продал акции на $10,5 млрд

РБК01:45
Интересное

При теракте в церкви в Индонезии пострадали 14 человек

По данным национальной полиции Индонезии, утром в воскресенье, 28 марта, двое террористов-смертников привели в действие взрывные устройства возле католической Церкви Пресвятого сердца Иисуса в городе Макассар, ранив четырнадцать человек, семеро из которых были госпитализированы.
Газета.Ru06:04

FT: Китай увеличил железнодорожные перевозки грузов через Россию

Быстрое восстановление Китая после пандемии вместе с нехваткой контейнеров и увеличением срока поставок по морю сделали железнодорожную транспортировку грузов в Европу через Азию и Россию более привлекательной для Поднебесной, об этом пишет Financial Times.
РИА Новости06:06

Члены ОНК посетили Навального в колонии

Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области посетили в колонии оппозиционера Алексея Навального, чтобы проверить информацию об ухудшении состояния его здоровья и обеспечить организацию медобслуживания, сообщил председатель ОНК Вячеслав Куликов.
Коммерсантъ05:25

На помощь застрявшему в Суэцком канале судну направились еще два буксира

Еще два буксира направились к месту в Суэцком канале, где несколько дней назад застрял контейнеровоз Ever Given, заблокировавший важнейший водный путь, следует из данных портала MarineTraffic.com, отслеживающего движение судов.
РБК05:41