По данным национальной полиции Индонезии, утром в воскресенье, 28 марта, двое террористов-смертников привели в действие взрывные устройства возле католической Церкви Пресвятого сердца Иисуса в городе Макассар, ранив четырнадцать человек, семеро из которых были госпитализированы.
Быстрое восстановление Китая после пандемии вместе с нехваткой контейнеров и увеличением срока поставок по морю сделали железнодорожную транспортировку грузов в Европу через Азию и Россию более привлекательной для Поднебесной, об этом пишет Financial Times.
Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области посетили в колонии оппозиционера Алексея Навального, чтобы проверить информацию об ухудшении состояния его здоровья и обеспечить организацию медобслуживания, сообщил председатель ОНК Вячеслав Куликов.
Еще два буксира направились к месту в Суэцком канале, где несколько дней назад застрял контейнеровоз Ever Given, заблокировавший важнейший водный путь, следует из данных портала MarineTraffic.com, отслеживающего движение судов.