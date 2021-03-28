Фрегат российского Военно-морского флота "Адмирал Горшков" выполнит стрельбы гиперзвуковыми ракетами "Циркон" в начале лета 2021 года в рамках государственных испытаний этого ракетного комплекса, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.
Контейнеровоз Ever Given, из-за которого заблокировано движение по Суэцкому каналу, могут снять с мели в субботу, 27 марта, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ходом работ.
Немецкая TUI Group, называющая себя крупнейшим в мире туристическим холдингом, окончательно избавилась от доли в своем российском представительстве, которое было основано как совместное предприятие со структурой Алексея Мордашова.