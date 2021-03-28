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РБК

Goldman Sachs продал акции на $10,5 млрд

Goldman Sachs распродал в пятницу, 26 марта, акций на сумму $10,5 млрд в результате крупных пакетных сделок, сообщил Bloomberg.В источнике
РБК
ФАН
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Народные новости

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Стало известно о продаже Goldman Sachs акций на 10,5 млрд долларов

Народные новости02:45

Bloomberg: Goldman Sachs продал акции на сумму 10,5 млрд долларов

ФАН02:42

Goldman Sachs распродал акции на 10,5 млрд долларов

Экономика сегодня02:21

Bloomberg выследил необычную сделку Goldman Sachs на $10,5 млрд

ИА Красная Весна02:17

Goldman Sachs продал акции на $10,5 млрд

РБК01:45
Интересное

Фрегат «Адмирал Горшков» выполнит стрельбы гиперзвуковыми ракетами в 2021 году

Фрегат российского Военно-морского флота "Адмирал Горшков" выполнит стрельбы гиперзвуковыми ракетами "Циркон" в начале лета 2021 года в рамках государственных испытаний этого ракетного комплекса, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.
Газета.Ru20:21

WSJ: заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз могут снять с мели 27 марта

Контейнеровоз Ever Given, из-за которого заблокировано движение по Суэцкому каналу, могут снять с мели в субботу, 27 марта, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ходом работ.
Ведомостивчера в 03:44

Один из крупнейших турконцернов мира продал Мордашову долю в СП с ним

Немецкая TUI Group, называющая себя крупнейшим в мире туристическим холдингом, окончательно избавилась от доли в своем российском представительстве, которое было основано как совместное предприятие со структурой Алексея Мордашова.
РБК26 марта в 16:54