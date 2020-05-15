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Транспорт Власти Москвы назвали условия для возобновления работы каршеринга Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что столичные власти совместно с Роспотребнадзором обсуждают возможность частичного возобновления работы каршеринга при условии минимального срока аренды автомобиля от пяти дней. 5

Общество Школьники России выберут два предмета для сдачи ЕГЭ Выпускники школ, кто планирует поступать в вузы, выберут два необходимых для поступления предмета, отметил в эфире Россия 24 Глушко. 11

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Экономика В Госдуме спрогнозировали сроки укрепления рубля Курс рубля может укрепиться к концу года, рассказал "Парламентской газете" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. 33

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Политика Украина столкнулась с угрозой дефицита воды Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал граждан к экономному потреблению воды в связи с высоким риском дефицита. 86

Политика Путин подобрал Шойгу нового начальника медцентра в Калининграде Президент России Владимир Путин высоко оценил работу временно исполняющего обязанности начальника 1409-го военно-морского клинического госпиталя Ивана Каленова.

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Происшествия Завершено расследование дела курского вора в законе Завершено расследование дела курского вора в законе Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела организованного преступного сообщества (ОПС), лидером которого считается курский вор в законе Виктор Панюшин (Пан). 22

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Экономика В России резко сократился прирост сбережений граждан Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. 343

Общество В Госдуму внесли законопроект о дистанционном образовании Законопроект, который регламентирует дистанционное образование в России, внесён в Государственную думу, следует из базы данных палаты парламента. 3

Происшествия Томские экс-полицейские арестованы по обвинению в смертельном избиении Томск, 15 мая 2020, 11:25 — REGNUM Трое экс-сотрудников полиции в Томской области арестованы по обвинению в превышении должностных полномочий и избиении мужчины, повлекшем его смерть. 71