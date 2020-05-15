Финансы

СаминвесторСаминвесторGoldman Sachs прогнозирует снижение ключевой ставки до 4,5%

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Ранее Goldman Sachs ожидал, что в конце текущего цикла по смягчению политики ЦБ снизит ключевую ставку до 4,5%.
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