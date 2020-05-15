Финансы
СаминвесторGoldman Sachs прогнозирует снижение ключевой ставки до 4,5%
Ранее Goldman Sachs ожидал, что в конце текущего цикла по смягчению политики ЦБ снизит ключевую ставку до 4,5%.
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Снижение ключевой ставки в РФ до 3,5% Goldman Sachs ожидает в 1-м квартале 2021 года
Финмаркетвчера в 09:11
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Комментарии
Политика
Путин отчитал чиновников за «поминутные» выплаты медикам
Президент России Владимир Путин на совещании по открытию медцентров минобороны 15 мая 2020 года выразил недовольство исполнением его поручений, касающихся выплат медработникам, которые работают с коронавирусными больными.
Нижний сейчас 07:53
Транспорт
Власти Москвы назвали условия для возобновления работы каршеринга
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что столичные власти совместно с Роспотребнадзором обсуждают возможность частичного возобновления работы каршеринга при условии минимального срока аренды автомобиля от пяти дней.
RT на русском 09:22
Технологии
Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками
Злоумышленники на фоне самоизоляции россиян придумали новый способ мошенничества для получения доступа к интернет-банкингу.
iReactor 01:26
Общество
Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови
Среди инфицированных коронавирусом пациентов чаще всего встречаются люди со второй группой крови.
Известия 09:09
Здоровье
Из госпиталя «Ленэкспо» c момента открытия выписались 100 человек. Главврач рассказал, кому можно домой
С момента открытия из временного госпиталя в 7-м павильоне «Ленэкспо» были выписаны около 100 человек.
Фонтанка.Ру 08:45
Общество
Школьники России выберут два предмета для сдачи ЕГЭ
Выпускники школ, кто планирует поступать в вузы, выберут два необходимых для поступления предмета, отметил в эфире Россия 24 Глушко.
LentaChel.ru 13 мая в 21:54
Общество
Профессор МГУ уволился после открытого письма о домогательствах в вузе
Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Князев решил уволиться после того, как было опубликовано открытое письмо против сексуальных злоупотреблений и харассмента в вузе.
Газета.Ru вчера в 21:17
Общество
Глава Роспотребнадзора заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом
Москва, 15 мая 2020, 15:29 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в России, «видимо, стабилизируется».
REGNUM 08:29
Экономика
В Госдуме спрогнозировали сроки укрепления рубля
Курс рубля может укрепиться к концу года, рассказал "Парламентской газете" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
РИА Новости 01:44
Общество
Стало известно о смене гендиректора РКК «Энергия»
Генеральный директор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов в пятницу покинет свой пост, его место займет советник главы Роскосмоса Игорь Озар, рассказал источник в ракетно-космической отрасли.
Взгляд.ру 03:06
Политика
Украина столкнулась с угрозой дефицита воды
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал граждан к экономному потреблению воды в связи с высоким риском дефицита.
Известия 13 мая в 16:06
Политика
Путин подобрал Шойгу нового начальника медцентра в Калининграде
Президент России Владимир Путин высоко оценил работу временно исполняющего обязанности начальника 1409-го военно-морского клинического госпиталя Ивана Каленова.
РЕН ТВ 08:08
Общество
«Газпром» приготовился к завершению строительства «Северного потока-2»
В компании не подтверждают и не опровергают, что трубоукладчик «Академик Черский» будет работать над завершением проекта «Северный поток – 2». Однако отмечается, что Nord Stream продолжит работы, несмотря на «дискриминационные» санкции Вашингтона.
Суть событий 13 мая в 12:43
Общество
Роспотребнадзор призвал Куйвашева продлить режим самоизоляции
Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских предложил главе региона Евгению Куйвашеву отложить смягчение ограничительных мер из-за коронавируса.
Газета.Ru 03:52
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Происшествия
Завершено расследование дела курского вора в законе
Завершено расследование дела курского вора в законе Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела организованного преступного сообщества (ОПС), лидером которого считается курский вор в законе Виктор Панюшин (Пан).
Коммерсантъ вчера в 09:58
Футбол
Чемпионат России по футболу возобновят 21 июня
Исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить матчи сезона 2019/20 Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) с 21 июня.
Известия 09:36
Экономика
В России резко сократился прирост сбережений граждан
Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru 06:40
Общество
В Госдуму внесли законопроект о дистанционном образовании
Законопроект, который регламентирует дистанционное образование в России, внесён в Государственную думу, следует из базы данных палаты парламента.
RT на русском 09:03
Политика
США начали поставку нефти в Белоруссию
США, согласно договоренностям, начали поставку нефти в Белоруссию.
ТАСС 08:31
Армия и оружие
Пентагон опубликовал новые данные об НЛО
Пентагон опубликовал новые данные об НЛО, передает ОТР.
Общественное телевидение России 08:07
Происшествия
Рейсом из Гоа в Ростов прибыло 100 человек
На самолёте из Гоа в Ростов-на-Дону прибыло 100 человек. Об этом рассказали в правительстве Ростовской области.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 04:48
Происшествия
Томские экс-полицейские арестованы по обвинению в смертельном избиении
Томск, 15 мая 2020, 11:25 — REGNUM Трое экс-сотрудников полиции в Томской области арестованы по обвинению в превышении должностных полномочий и избиении мужчины, повлекшем его смерть.
REGNUM 04:25
Игры
В Epic Games Store началась распродажа с купонами на ₽650
Помимо раздачи GTA V, в Epic Games Store стартовала распродажа, в рамках которой выдаются скидочные купоны на ₽650.
CyberSport.ru вчера в 13:30
Шоу-бизнес
Каменских и Потап выпустили романтичный клип
Украинская певица Настя Каменских вместе со своим мужем Потапом выпустила музыкальный клип.
Телеканал 360° 06:27
Общество
В Москве начнётся массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнётся массовое тестирование жителей на антитела к коронавирусу.
RT на русском вчера в 13:32
Здоровье
Жительницу Бурятии повторно госпитализировали с коронавирусом
Жительницу Бурятии, которая ранее вылечилась от коронавируса, вновь госпитализировали с таким же диагнозом.
Российская газета 02:27
Общество
Торговые центры «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» открылись в Петербурге
Причина, по которой торговые центры приступают к работе, вероятно, кроется в ослаблении режима самоизоляции в Ленинградской области с 12 мая.
iReactor 03:07