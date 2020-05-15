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Происшествия В Петербурге танк съехал с прицепа на дорогу В Петербурге на Кольцевой автодороге утром в пятницу танк сорвался с прицепа и выехал на дорожное полотно. 88

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Политика В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу "Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу. 23

Армия и оружие На Украине заявили о вине Киева в инциденте в Керченском проливе Командование ВМС Украины в 2018 году отправило корабли в Керченский пролив без письменных приказов в нарушение порядка исполнения боевых документов, говорится в экспертизе инцидента, проведенной Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз при минюсте Украины. 13

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Политика Киев исключил закрепление особого статуса Донбасса в конституции "Украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Конституции Украины", - говорится в сообщении на официальном сайте офиса. 48

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Экономика Титов: Субсидии в размере МРОТ получит около трети предпринимателей По данным ФНС России, безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса уже получили первые 44 тысячи индивидуальных предпринимателей. 14

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Здоровье Тесты на коронавирус начали проводить в Братске Тестировать будут всех, кто поступает в обсерваторы. А также людей, которые прилетают в Братск из Москвы или Новосибирска.

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