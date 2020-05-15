Финансы
СаминвесторGoldman Sachs прогнозирует снижение ключевой ставки до 4,5%
Ранее Goldman Sachs ожидал, что в конце текущего цикла по смягчению политики ЦБ снизит ключевую ставку до 4,5%.
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Снижение ключевой ставки в РФ до 3,5% Goldman Sachs ожидает в 1-м квартале 2021 года
Финмаркетвчера в 09:11
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Комментарии
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На Курильских островах обнаружили коронавирус
ТАСС вчера в 21:34
Общество
Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели.
Москва 24 вчера в 14:21
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В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
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Происшествия
В Петербурге танк съехал с прицепа на дорогу
В Петербурге на Кольцевой автодороге утром в пятницу танк сорвался с прицепа и выехал на дорожное полотно.
Интерфакс 05:54
Армия и оружие
Шойгу рассказал о ситуации с коронавирусом в российской армии
Каждый день от коронавирусной инфекции выздоравливает больше российских военных, чем заболевает.
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Политика
Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам
Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости 07:40
Экономика
В России резко упали объемы сбережений граждан
По итогам 2019 года прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Известия вчера в 18:15
Политика
В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу
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Российская газета вчера в 22:07
Армия и оружие
На Украине заявили о вине Киева в инциденте в Керченском проливе
Командование ВМС Украины в 2018 году отправило корабли в Керченский пролив без письменных приказов в нарушение порядка исполнения боевых документов, говорится в экспертизе инцидента, проведенной Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз при минюсте Украины.
Известия вчера в 18:45
Футбол
«Ювентус» и «Челси» могут обменять Пьянича на Жоржинью
Спорт-Экспресс вчера в 09:25
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Министр просвещения разъяснил ситуацию с количеством предметов ЕГЭ
Москва, 14 мая 2020, 14:57 — REGNUM Российские выпускники в этом году смогут сдать Единый государственный экзамен по тому количеству предметов, которое необходимо им для поступления в вуз.
REGNUM вчера в 07:57
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13 мая в 13:25
Политика
Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии
Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM 06:26
Общество
Обнаружена новая схема мошенничества на Avito и «Юле»
Пользователи сервисов размещения объявлений Avito и "Юла" столкнулись с новой схемой мошенничества.
Газета.Ru 07:38
Технологии
Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками
Злоумышленники на фоне самоизоляции россиян придумали новый способ мошенничества для получения доступа к интернет-банкингу.
iReactor 01:26
Общество
Скворцова назвала стабильным прирост пациентов с коронавирусом
Ситуация по приросту новых пациентов с коронавирусной инфекцией в России является относительно стабильной, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
Известия 08:43
Общество
Попова: рост числа больных с коронавирусом в России остановлен
Президент России Владимир Путин 11 мая объявил о завершении режима нерабочих дней, введенного в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Ведомости вчера в 11:06
Здоровье
Жительницу Бурятии повторно госпитализировали с коронавирусом
Жительницу Бурятии, которая ранее вылечилась от коронавируса, вновь госпитализировали с таким же диагнозом.
Российская газета 02:27
Экономика
Сбербанк ответил на данные о 33 документах для зарплатного кредита
В Сбербанке не подтвердили сообщения о том, что для получения зарплатного кредита под 0% требуется предоставлять «33 документа».
РБК вчера в 08:03
Политика
Киев исключил закрепление особого статуса Донбасса в конституции
"Украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Конституции Украины", - говорится в сообщении на официальном сайте офиса.
ТАСС вчера в 16:46
Авто
Продажи новой «ГАЗели» начали в России
В мае компания ГАЗ запустила продажи первой модели перспективного семейства «ГАЗели NN» - City.
Тарантас Ньюс 13 мая в 04:41
Общество
Меры поддержки семей с детьми расширили в Магаданской области
В Магаданской области в соответствии с указом президента России расширили право семей на ежемесячную выплату в 5 тыс. рублей.
Известия вчера в 09:35
Экономика
Титов: Субсидии в размере МРОТ получит около трети предпринимателей
По данным ФНС России, безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса уже получили первые 44 тысячи индивидуальных предпринимателей.
Российская газета 06:05
Общество
Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным заявила, что ситуация с распространением коронавируса в стране, «видимо, стабилизируется».
RT на русском 08:13
Происшествия
8-летний мальчик насмерть отравился водкой, оставленной отцом
Мальчик нашел водку, которую оставил в легкодоступном месте его отец.
Вести.Ru 08:32
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Тесты на коронавирус начали проводить в Братске
Тестировать будут всех, кто поступает в обсерваторы. А также людей, которые прилетают в Братск из Москвы или Новосибирска.
Вести Иркутск 08:19
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК вчера в 09:00
Авто
Renault представит новый Kaptur в России 21 мая
Российский офис Renault определился с датой премьеры обновленного кроссовера Renault Kaptur — новинка дебютирует 21 мая 2020 года в формате онлайн-презентации.
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Sh4dowehhh: «Я скоро подам в суд на v1lat за клевету»
Евгений Sh4dowehhh Алексеев пригрозил Виталию v1lat Волочаю подать на него в суд.
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Вести.Ru 08:31