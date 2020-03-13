Финансы

Вести.RuВести.RuGoldman Sachs прогнозирует укрепление рубля до отметки 61

По оценке Goldman Sachs, текущие цены на нефть в ближайшие полгода могут находиться на низком уровне, но потом вернутся к прежним уровням $50 и даже выше — до $60 за баррель. Так, уже через год курс российской валюты вырастет до 68 руб. за доллар, а через 2,5 года – до 61 руб.
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с чего всё началось

Экономист оценил возможные сроки восстановления курса рубля

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Курс рубля будет следовать за динамикой нефти марки Brent и после провала к 75 рублям за доллар и стабилизации постепенно вернется за два года к 61 рублю, заявил аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф в своем обзоре, который есть в распоряжении РИА Новости.
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