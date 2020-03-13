Финансы
Вести.RuGoldman Sachs прогнозирует укрепление рубля до отметки 61
По оценке Goldman Sachs, текущие цены на нефть в ближайшие полгода могут находиться на низком уровне, но потом вернутся к прежним уровням $50 и даже выше — до $60 за баррель. Так, уже через год курс российской валюты вырастет до 68 руб. за доллар, а через 2,5 года – до 61 руб.
Читать в источнике
Оценить1,8K
с чего всё началось
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Курс рубля будет следовать за динамикой нефти марки Brent и после провала к 75 рублям за доллар и стабилизации постепенно вернется за два года к 61 рублю, заявил аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф в своем обзоре, который есть в распоряжении РИА Новости.РИА Новости12 марта в 19:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Доллар снова будет стоить 61 рубль: смелый прогноз от западных финансистов
Комсомольская правдавчера в 07:27
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 10:27, Ашберн
Комментарии
Шоу-бизнес
Жена Гафта рассказала о его состоянии после инсульта: «Все понимает»
Гаджеты
Лучше, чем Xiaomi Mi Watch? Первые умные часы Realme уже на подходе
Недавно Realme выпустила свой первый трекер активности, явно нацеленный на конкуренцию с Xiaomi Mi Band 4 и будущим Mi Band 5. Теперь вот сообщается, что вскоре Realme выпустит и свои первые умные часы.
Происшествия
У здания ФСБ в Москве задержали более 40 пикетчиков
Авто
Renault повысила цены на автомобили в РФ на 1,14% на фоне обвала рубля
Renault повысила цены на автомобили в РФ в среднем на 1,14%, сообщил ТАСС официальный представитель компании.
Биатлон
Биатлонист Мартен Фуркад выиграл последнюю в карьере гонку
Семикратный победитель общего зачета Кубка мира по биатлону француз Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе в финском Контиолахти.
Общество
Собянин ввел свободное посещение в школах Москвы из-за коронавируса
В московских школах введут свободное посещение с понедельника, 16 марта.
Политика
Мишустин утвердил меры борьбы с коронавирусом на территории России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.
Общество
В Кемерове подтверждены два случая заражения коронавирусом
В Кемерове заражение коронавирусом COVID-19 подтвердилось у двух человек, помещенных в пятницу в городскую инфекционную больницу №8. Как сообщили РИА Новости в правительстве области, больные изолированы и получают все необходимое лечение.
Армия и оружие
Стелс-пушка: фрегат «Маршал Шапошников» получит новую артустановку
Ракеты помогут При модернизации фрегат "Маршал Шапошников" проекта 1155 получит новую артиллерийскую установку вместо двух носовых 100-мм орудий АК-100, рассказали "Известиям" источники в Минобороны.
Музыка
Участники Little Big описали песню для «Евровидения»
На конкурсе «Евровидение-2020» российские музыканты Little Big представят песню в новом для группы формате.
Здоровье
Корпус роддома в Москве переоборудуют для приема больных с коронавирусом
С предложением перепрофилировать свои койки под инфекционный стационар коллектив роддома обратился в департамент здравоохранения Москвы.
Общество
Комик Долгополов объявил о возвращении в Россию
Стендап-комик Александр Долгополов сообщил, что возвращается в Россию. Об этом он написал в своем Instagram.
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре, дожде, снеге и метели
МЧС по Москве сообщило, что вечером 14 марта в столице ожидается резкое ухудшение погодных условий.
Футбол
Семак выделил в составе «Урала» Бикфалви и Панюкова
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Уралом» в эфире канала «Матч Премьер».
Общество
Россия ограничила авиасообщение со странами Евросоюза
C 16 марта Россия ограничит авиасообщение со странами Евросоюза, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации за распространением коронавирусной инфекции.
Здоровье
Российский ученый прогнозирует спад пандемии коронавируса к лету
Спад темпов распространения коронавирусной инфекции ожидается к лету, а совсем вспышка коронавируса COVID-19 может затихнуть в июле.
Шоу-бизнес
Алсу выложила фото с дня рождения Алексея Чумакова в ярко-алом наряде
Популярная певица Алсу поздравила известного артиста Алексея Чумакова, который 12 марта, в окружении звездных гостей, отмечал свое 39-летие.
Политика
Сбежавший от допроса Порошенко нашелся
Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший страну после вызова на допрос, лечится в одной из испанских клиник.
Религия
РПЦ не отменит службы даже в случае распространения коронавируса
Духовенство Русской православной церкви не откажется от совершения литургии даже в случае распространения коронавируса, заявил в субботу глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.
Политика
Украинский дипломат заразился коронавирусом за границей
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о первом случае заболевания коронавирусом сотрудника посольства в одной из стран.
Кино
Режиссер мультфильма «Антошка» получит национальную премию «Икар»
Режиссер, заслуженный деятель искусств России Леонид Носырев будет награжден национальной анимационной премией «Икар».
Гаджеты
Опубликован новый график обновлений до Android 10 для смартфонов Nokia
В этом году темпы сбавились, но уже многие смартфоны получились операционную систему Android 10.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассказала о беде, в которую попал Джиган
Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова «пролила свет» на ситуацию, в которую попал ее супруг.
Политика
Кипр закрывает въезд для иностранцев из-за коронавируса
Власти Кипра сообщили о решении с 15 марта закрыть на 15 дней въезд в страну всем иностранцам из-за ситуации с коронавирусом.
Здоровье
Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом
Главный терапевт-пульмонолог Минздрава Александр Чучалин рассказал RT об этапах развития болезни, вызванной коронавирусной инфекцией Covid-19.
Шоу-бизнес
В честь дня рождения Татьяна Брухунова позировала в купальнике
Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
Происшествия
Киевские прокуроры объявили радикалам войну за Сивохо
Как ранее сообщал News Front, презентация платформы, которую проводил ставленник Владимира Зеленского на посту советника секретаря СНБО Сергей Сивохо, была сорвана членами экстремистской группировки «Национальный корпус».