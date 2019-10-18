Экономика

РБКРБКGoldman Sachs реорганизовал бизнес в России

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Инвестгруппа Goldman Sahcs меняет структуру бизнеса в России. Она отказывается от отдельной брокерской компании и переводит все брокерские операции в банк, рассказал РБК председатель совета директоров Goldman Sachs в России Дмитрий Седов.
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Goldman Sachs меняет структуру бизнеса в России

Коммерсантъ00:23

Goldman Sachs реорганизовал бизнес в России

РБКвчера в 23:00
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