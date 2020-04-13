Энергетика

Lenta.ruLenta.ruЦенам на нефть предрекли падение вопреки исторической сделке

Аналитики Goldman Sachs предрекли ценам на нефть дальнейшее падение вопреки исторической сделке ОПЕК+ по сокращению добычи.
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В Goldman Sachs считают, что цены на нефть после сделки ОПЕК+ по-прежнему будут снижаться

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«Не дотянули»: аналитики предупредили о риске падения цен на нефть даже после сделки России и ОПЕК

Forbes09:50
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Главный аргумент противников вакцинаций — ущерб, который прививки якобы могут нанести психическому и физическому здоровью детей: например, антипрививочники убеждены, что комплексная вакцина от кори, паротита и краснухи (MMR), которую вводят маленьким детям, может вызвать у них аутизм.
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В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус

В вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 86 человек заподозрили коронавирус, сообщается на сайте администрации Смоленской области.
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Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
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Татьяна Буланова рассказала о своей госпитализации

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Собянин: в Москве наблюдается снижение госпитализации

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что тест-системы по выявлению коронавируса COVID-19 стали более эффективными, а в столице наблюдается снижение госпитализации.
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Общество

Минпросвещения заявило о возможности нового переноса сроков ЕГЭ

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что сроки сдачи единого госэкзамена вновь могут быть скорректированы из-за ситуации с коронавирусом.
Аргументы и Факты 07:45
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У 18 священнослужителей Московской епархии выявлен коронавирус

Московский Комсомолец 10:11
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Политика

Рада отказалась отменить закон о рынке земли

Рада приняла закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, в конце марта.
РИА Новости 08:35
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Общество

Назван размер штрафа при поездках по Москве на авто без пропуска

«После 15 апреля любой пост ГИБДД может остановить и проверить пропуск, если пропуска не будет, будет выписан штраф в размере 5 тыс. рублей», ― цитирует его «Интерфакс».
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Появилась петиция с требованием отставки Сечина

На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru 05:52
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Политика

МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики

В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
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Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин рассекретил свою зарубежную недвижимость

Известный российский продюсер и муж певицы Валерии Иосиф Пригожин буквально на днях рассказал о том, каким недвижимым имуществом он владеет за пределами России.
Bimru.ru 01:36
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Общество

Жителям Красноярского края дали больше свободы в самоизоляции

Жителям Красноярского края разрешат гулять с детьми и заниматься спортом на свежем воздухе, 13 апреля сообщает пресс-служба краевого правительства.
ИА Красная Весна 09:28
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Политика

На авианосце «Теодор Рузвельт» умер от коронавируса первый моряк

REGNUM 10:12
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Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК 08:08
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Энергетика

Страны ОПЕК+ заключили сделку о сокращении добычи нефти

Страны ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая 2020 года на два месяца.
RT на русском вчера в 14:20
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Армия и оружие

В Сирию переброшено 150 российских танков и бронетранспортеров

ГЛАС.RU вчера в 05:05
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Общество

В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски

Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
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Минздрав опубликовал рекомендацию подозревать COVID-19 в любом ОРВИ

Любой случай заражения острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) в сложившихся в России условиях следует рассматривать как подозрительный на коронавирусную инфекцию COVID-19.
РБК 07:09
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Оперштаб выявил в сети призывы «положить» сайт пропусков в Москве

В оперативном штабе Москвы по борьбе с коронавирусом выявили злоумышленников, которые предлагают в сети «положить» сайт для выдачи цифровых пропусков для передвижения в столице.
RT на русском 10:17
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Четверо ивановцев с COVID-19 находятся на ИВЛ

Четверо пациентов подключены к аппаратам ИВЛ, двое пользуются кислородной поддержкой.
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Власти Москвы рассказали, как оформить цифровой пропуск по СМС

Около 90% сообщений, поступивших к настоящему моменту на короткий номер 7377, предназначенный для оформления цифровых пропусков в столице, содержат некорректный текст.
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Google объяснил блокировку обращения Путина на YouTube

В компании Google объяснили блокировку видеоролика с обращением президента России Владимира Путина к россиянам на видеохостинге YouTube ошибкой.
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В Москве впервые оштрафовали компанию нарушителей самоизоляции

Режим самоизоляции в Москве ввели 30 марта, всего за его нарушение оштрафовали уже 22 человека.
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Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
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В костюме Яйца в шоу «Маска» выступил резидент Comedy Club

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Борис Джонсон признан выздоровевшим от коронавируса

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона признали выздоровевшим от коронавируса.
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