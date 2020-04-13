с чего всё началось

Аналитики одного из крупнейших банков США, Goldman Sachs, оценили последствия заключения нефтяной сделки ОПЕК+ по сокращению добычи почти на 10 миллионов баррелей в сутки, признав ее "исторической, но недостаточной".

Goldman Sachs: сделка по нефти является исторической, но недостаточной

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Футбол Лэмпард: «Челси» может конкурировать с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» Главный тренер лондонского футбольного клуба "Челси" Фрэнк Лэмпард считает, что его команда может навязать борьбу "Ливерпулю" и "Манчестер Сити", но сперва ему нужно завершить работу над составом.

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Общество Доступ на кладбища ограничили в Свердловской области Ранее сообщалось, что управление Роспотребнадзора по Свердловской области подготовило и направило в адрес храмов региона требование проводить мероприятия дистанционно. 6