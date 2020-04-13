с чего всё началось

Аналитики одного из крупнейших банков США, Goldman Sachs, оценили последствия заключения нефтяной сделки ОПЕК+ по сокращению добычи почти на 10 миллионов баррелей в сутки, признав ее "исторической, но недостаточной".

Goldman Sachs: сделка по нефти является исторической, но недостаточной

Политика Байдена обвинили в сексуальных домогательствах Вашингтон, 11 апреля 2020, 20:05 — REGNUM Обвинения в сексуальных домогательствах предъявили претенденту на президентский пост от демократов США Джо Байдену, сообщает 11 апреля Business Insider. 29

Общество Во Франции продлили ограничения на передвижение по стране Президент Франции Эммануэль Макрон продлил меры по ограничению передвижений по стране, введенные из-за эпидемии коронавируса, до 11 мая.

Общество Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели. 205

Здоровье В Ульяновской области обязали приезжих проходить самоизоляцию Ульяновская область ввела обязательную двухнедельную самоизоляцию для въезжающих на территорию региона из других субъектов РФ, сообщил в понедельник губернатор области Сергей Морозов. 2

Политика Путин допустил привлечение военных к борьбе с коронавирусом Мощности Министерства обороны, которые могут быть задействованы для борьбы с угрозой коронавирусом, пока находятся в резерве, но при необходимости их нужно задействовать. 37

Наука Какие типы коронавируса «путешествуют» в Европе и Азии В Восточной Азии же самым частым стал тип B, а в Европе и США – А и С (исключение - Швейцария, Германия, Бельгия и Нидерланды).

Единоборства СМИ: Сделавший знаменитый снимок боя Нурмагомедова и Макгрегора фотограф умер от коронавируса Кауси при жизни отметился множеством фото, которые вошли в историю Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), в том числе — снимок удушающего приёма Хабиба Нурмагомедова в бою с Конором Макгрегором.

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Общество Полиция Чехии призвала загорающих на пляже нудистов носить маски Чешская полиция напомнила нудистам города Лазне Богданецза о том, что, согласно предписаниям, они обязаны носить защитные маски в общественных, в том числе на пляжах.

Армия и оружие В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) ("Портер") в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS. 15

Шоу-бизнес Популярная певица снялась в рекламе нового нижнего белья Рианны Популярная американская певица Кейлани (Kehlani) снялась в рекламе новой коллекции нижнего белья Рианны Savage X Fenty.

Общество В Нидерландах уничтожили 140 миллионов тюльпанов из-за коронавируса Цветочные компании в Нидерландах были вынуждены уничтожить 400 миллионов цветов, в том числе 140 миллионов знаменитых голландских тюльпанов, из-за снижения спроса на цветы в условиях пандемии коронавируса, сообщает газета New York Times со ссылкой на менеджера по продажам голландского конгломерата флористов Royal Flora Holland Фреда ван Тола. 7

Общество Академик спрогнозировал пик коронавируса в России Эпидемия новой коронавирусной инфекции в России может достигнуть пика в последней декаде апреля. 200

Общество Один из сотрудников Покровской больницы заразился коронавирусом СМИ сообщили о заражении одного из сотрудников Покровской больницы коронавирусом, при этом отмечается, что незадолго до этого работники больницы сообщали о нехватке средств защиты. 3

Энергетика Страны ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении нефтедобычи Страны-участницы сделки ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, сообщает Bloomberg. 560