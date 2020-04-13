Энергетика
Вести.RuGoldman Sachs: сделка по нефти является исторической, но недостаточной
Аналитики одного из крупнейших банков США, Goldman Sachs, оценили последствия заключения нефтяной сделки ОПЕК+ по сокращению добычи почти на 10 миллионов баррелей в сутки, признав ее "исторической, но недостаточной".
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Решения организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) и стран, не входящих в картель, по сокращению добычи почти на 10 млн баррелей в сутки будет недостаточно для роста цен, сообщает Reuters со ссылкой на аналитиков Goldman Sachs.Ведомостивчера в 02:56
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