с чего всё началось

Аналитики одного из крупнейших банков США, Goldman Sachs, оценили последствия заключения нефтяной сделки ОПЕК+ по сокращению добычи почти на 10 миллионов баррелей в сутки, признав ее "исторической, но недостаточной".

Goldman Sachs: сделка по нефти является исторической, но недостаточной

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