Энергетика
Московский КомсомолецGoldman Sachs: спотовая цена барреля Brent составит $63 в 2020 году
Аналитики крупнейшего банка в США Goldman Sachs ожидают, что средняя спотовая цена бочки нефти североморского сорта Brent в следующем году составит 63 доллара. Об этом пишет агентство Bloomberg, ознакомившееся с докладом финансовой организации.
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Goldman Sachs: спотовая цена барреля Brent составит $63 в 2020 году
Московский Комсомолецвчера в 21:55
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