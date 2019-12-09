Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецGoldman Sachs: спотовая цена барреля Brent составит $63 в 2020 году

Аналитики крупнейшего банка в США Goldman Sachs ожидают, что средняя спотовая цена бочки нефти североморского сорта Brent в следующем году составит 63 доллара. Об этом пишет агентство Bloomberg, ознакомившееся с докладом финансовой организации.
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В Goldman Sachs считают, что спотовая цена барреля Brent составит $63 в 2020 году

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