Падение прибыли от переработки нефти до крайне низкого уровня свидетельствует о том, что цена слишком высока при незначительном восстановлении спроса, считают в Goldman Sachs. В краткосрочной перспективе банк прогнозирует снижение стоимости нефти Brent до $35 за баррель.

Goldman Sachs спрогнозировал снижение цен на нефть до $35 за баррель

Шоу-бизнес Супруга Юдашкина показала исхудавшего мужа Супруга известного модельера Валентина Юдашкина на днях разместила фотографию с мужем. На фото дизайнер сидит за накрытым столом. 9

Энергетика В Минске призвали к пересмотру цен на российский газ В пресс-службе белорусского Минэнерго по итогам переговоров министров энергетики России и Белоруссии сообщили, что белорусская сторона «отметила необходимость пересмотра цен на газ для Беларуси с определением её корректного и справедливого уровня». 1

Происшествия Охлобыстин прокомментировал ДТП с участием Ефремова Актёр Иван Охлобыстин прокомментировал ДТП со смертельным исходом, виновником которого стал Михаил Ефремов. 1

Политика Дело МН17: Следствие не смогло подтвердить запуск ракеты из Снежного Следствие по крушению малазийского Boeing MH17 в 2014 году не обладает конкретными данными, указывающими на то, что ракета "земля-воздух" была запущена по лайнеру из района Снежного или Зарощенского. 1

Экономика Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП. 156

Происшествия Михаил Ефремов официально задержан Актера Михаила Ефремова официально задержали по делу о смертельной аварии в центре Москвы. Об этом сообщили в МВД столицы. 32

Экономика Названа страна Европы с самыми обедневшими жителями Каждый пятый житель Европы начал жить в долг, чтобы покрыть повседневные расходы.

Происшествия В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия В родном селе погибшего в пьяном ДТП с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова рассказали о трагедии, произошедшей в его семье накануне, сообщает РЕН ТВ. 15

Происшествия В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека. 155

Армия и оружие На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1» За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники. 369

Политика Песков объяснил отсутствие «обнуленных сроков» на сайте Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему на сайте с подробной информацией об изменениях в Конституцию РФ отсутствовало упоминание об обнулении сроков правления Владимира Путина. 445

Экономика Все больше донских предпринимателей могут заплатить налоги позже Для индивидуальных предпринимателей, которые должны заплатить налог на доходы физлиц до 15 июля, действует отсрочка до 15 октября.

Политика В США назвали Путина «самым последовательным сторонником демократии» Американское издание Fort Russ News назвало президента России Владимира Путина одним из самых последовательных сторонников демократии в мире. 11

Общество Россиянам разрешили выезжать из страны Правительство России позволило жителям страны выезжать за рубеж для ухода за больными родственниками, работы, учебы и лечения, сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин, открывая заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией. 2,3K

Политика «Единая Россия» поддержит 9 кандидатов в губернаторы на выборах-2020 Партия «Единая Россия» поддержит кандидатуры девяти кандидатов в губернаторы на выборах 2020 года, решение ещё по ряду кандидатов будет принято позднее, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. 23