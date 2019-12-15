Политика

ТАССТАССГольдштейн назвал первоочередную задачу на посту главы ЕАО

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Приоритетной задачей на посту главы Еврейской автономной области врио губернатора Ростислав Гольдштейн назвал решение острых вопросов жизнеобеспечения, в частности - прохождения отопительного сезона.
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Гольдштейн назвал первоочередную задачу на посту главы ЕАО

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Врио главы ЕАО Гольдштейн назвал приоритетную задачу на посту

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Гольдшетйн рассказал о своих главных задачах на посту главы ЕАО

Политика Сегодня07:40
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Российский государственный и политический деятель, член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от исполнительной власти Еврейской автономной области с сентября 2015 года.
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