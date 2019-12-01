Общество

ТАССТАССГольдштейн назвал первоочередную задачу на посту главы ЕАО

Приоритетной задачей на посту главы Еврейской автономной области врио губернатора Ростислав Гольдштейн назвал решение острых вопросов жизнеобеспечения, в частности - прохождения отопительного сезона.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Гольдштейн назвал первоочередную задачу на посту главы ЕАО

ТАСС01:36

Врио главы ЕАО Гольдштейн назвал приоритетную задачу на посту

RT на русском02:11

Гольдшетйн рассказал о своих главных задачах на посту главы ЕАО

Политика Сегодня07:40

Ростислав Гольдштейн: принять меры по недопущению срывов в теплоснабжении в посёлке Приамурский необходимо незамедлительно

РИА Биробиджан18:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 22:30, Ашберн
Единоборства

Петр Ян нокаутировал Фейбера на турнире UFC 245

Metaratings 00:53
Армия и оружие

В Пентагоне ответили на угрозы Эрдогана закрыть доступ на военные базы

Соединенные Штаты рассматривают свое присутствие на военных базах в Турции как «символ многолетней приверженности сотрудничества по НАТО».
РБК 20:25
Происшествия

Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком

Lenta.ru 11:44
Общество

Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России

Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
Известия 06:43
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru вчера в 11:12
Футбол

«Ливерпуль», «Барселона» и «Реал» узнают соперников по Лиге чемпионов

Сеяные Несеяные ПСЖ (Франция) Реал (Испания) Бавария (Германия) Тоттенхэм (Англия) Манчестер Сити (Англия) Аталанта (Италия) Ювентус (Италия) Атлетико (Испания) Ливерпуль (Англия) Наполи (Италия) Барселона (Испания) Боруссия (Дортмунд, Германия) РБ Лейпциг (Германия) Лион (Франция) Валенсия (Испания) Челси (Англия) Сеяные команды ответный матч 1/8 финала проведут на своём поле.
Евро-футбол.ру 09:27
Общество

В Госдуме предложили расселять жителей аварийных домов по ипотеке

Депутат Госдумы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов в рамках ипотечного кредитования по сниженной ставке, которая не будет превышать 3%.
RT на русском 21:51
Общество

Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей

Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
Вечерний курьер вчера в 12:18
Армия и оружие

РВСН начали подготовку первого полка к перевооружению на «Сарматы»

РВСН начали подготовку первого полка Ужурского ракетного соединения к перевооружению на ракетный комплекс "Сармат", заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
РИА Новости 16:08
Политика

Врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев прибыл в Иркутск

ИрСити 12 декабря в 23:00
Футбол

Кокорин и Мамаев уехали отдыхать за границу

Взгляд.ру 09:18
Армия и оружие

Американская PrSM станет убийцей российских С-400

На европейском театре гипотетических военных действий разрабатываемая для армии США ракета Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля-земля» станет убийцей российских систем противовоздушной обороны (например, С-400 «Триумф»), тогда как в Тихом океане целью оружия станут китайские боевые корабли, сообщил Breaking Defense бригадный генерал Джон Рафферти.
Lenta.ru вчера в 16:09
Политика

Гольдштейн представлен правительству ЕАО

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс - Дальний Восток", кроме членов правительства, в зале присутствуют депутаты Законодательного собрания ЕАО, главы муниципальных районов, руководители силовых структур, представители общественных организаций.
Интерфакс - Россия 22:10
Энергетика

На Украине продлили срок бронирования транзитных мощностей ГТС

«Регулятор пошел навстречу, еще раз подтвердив конструктивную позицию Украины, и продлил сроки бронирования долгосрочных мощностей до 31 декабря», — цитирует его ТАСС.
REGNUM 09:39
Политика

Партия «Яблоко» избрала нового председателя

Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
РБК вчера в 17:28
Общество

В Севастополе затонул плавучий док со списанной подлодкой

ТАСС 01:28
Политика

Власти Казахстана прокомментировали идею о переименовании Алматы

Власти Казахстана прокомментировали слова писателя и общественного деятеля Олжаса Сулейменова о том, что президент республики Касым-Жомарт Токаев якобы поддерживает идею переименования Алматы в Алма-Ату.
Газета.Ru 22:12
Армия и оружие

В Черное море вошел американский эсминец «Росс»

Эсминец ВМС США "Росс" вошел в юго-западную часть акватории Черного моря.
Российская газета 12:10
Политика

Володин ответил на призыв объявить Курилы японской территорией

РИА Новости 12:41
Политика

Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира

Рейтинг самых могущественных стран мира по итогам 2019 года опубликовало издание U.S.News.
Известия 19:52
Происшествия

В Москве полицейские застрелили подозреваемого в нападении на женщину

Сотрудники полиции застрелили подозреваемого в нападении на женщину, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 14:36
Политика

Пушков оценил шутку Зеленского в ответ на слова Путина о газе

Сенатор Алексей Пушков заявил о превосходстве России над Украиной в газовом споре.
РИА Новости 18:39
Гаджеты

Владельцы бюджетных смартфонов не смогут запустить WhatsApp с 1 января

Владельцы старых смартфонов не смогут запустить WhatsApp с 1 января.
ToDay News Ufa 07:45
Космос

Стало известно, сколько весит Млечный Путь

МИР 24 13 декабря в 01:58
Происшествия

Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
РИА Новости 00:52
Космос

Центр по наблюдению за опасными для Земли астероидами откроют в России

Центр по отслеживанию опасных астероидов создадут в России.
News.ru 12 декабря в 16:03
Политика

Nord Stream 2 попросил разрешения строить трубопровод зимой

Компания Nord Stream 2, которая является оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешение у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.
РБК 18:18
Общество

Россияне тратят на еду почти треть своего бюджета

Наименьшая доля расходов на еду зафиксирована в Люксембурге, там она составила всего 8,4% бюджета семьи, а наибольшая — на Украине (50%).
BFM.ru 20:55
Общество

Виктор Томенко рассказал, станет ли 31 декабря в Алтайском крае выходным днем

Все больше глав регионов принимают решение о переносе выходного дня с субботы, 28 декабря, на 31 декабря.
Алтапресс 20:06
Футбол

Игнашевич пройдёт стажировку во Франции

Старший тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич во время зимней паузы пройдёт стажировку во Франции.
RT на русском 18:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ростислав Эрнстович Гольдштейн
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от исполнительной власти Еврейской автономной области с сентября 2015 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Приамурский
Посёлок городского типа в России
Посёлок городского типа в Смидовичском районе Еврейской автономной области России. Население 4047 жителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное