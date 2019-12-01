Общество

ТАССТАССГольдштейн назвал первоочередную задачу на посту главы ЕАО

Приоритетной задачей на посту главы Еврейской автономной области врио губернатора Ростислав Гольдштейн назвал решение острых вопросов жизнеобеспечения, в частности - прохождения отопительного сезона.
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Российский государственный и политический деятель, член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от исполнительной власти Еврейской автономной области с сентября 2015 года.
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