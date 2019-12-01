Общество
ТАССГольдштейн назвал первоочередную задачу на посту главы ЕАО
Приоритетной задачей на посту главы Еврейской автономной области врио губернатора Ростислав Гольдштейн назвал решение острых вопросов жизнеобеспечения, в частности - прохождения отопительного сезона.
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Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Филиппин
Общество
Путин расширил территорию действия налога для самозанятых
Президент России Владимир Путин расширил действие эксперимента по налогу для самозанятых еще на 19 регионов.
Политика
Германия захотела выйти из НАТО
Стоит Германии выйти из НАТО, и весь альянс развалится.
Музыка
Шнуров раскритиковал Гагарину на шоу «Голос»
Армия и оружие
РВСН начали подготовку первого полка к перевооружению на «Сармат»
Ракетные войска стратегического назначения России (РВСН) начали подготовку первого полка к перевооружению на новый ракетный комплекс "Сармат".
Культура
Cкончалась французская актриса Анна Карина
В Париже на 80-м году жизни скончалась французская актриса Ханна Карин Бланке Байер, известная как Анна Карина.
Фигурное катание
Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе
14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.
Происшествия
В Приморье полиция изъяла целый арсенал незаконного оружия
Полиция задержала двух жителей села Покровка, у которых было изъято более 600 единиц различных боеприпасов для нарезного огнестрельного оружия разного калибра, комбинированное охотничье ружьё, три гладкоствольных ружья, капсюли для патронов, части нарезного огнестрельного оружия.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус опубликовала фото без бюстгальтера
Актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram новую фотографию в платье и при этом без бюстгальтера.
Общество
У «Роскосмоса» запросили еще 18 млрд рублей на «лунный» корабль «Орел»
РКК «Энергия» запросила у «Роскосмоса» еще 18,1 млрд рублей на разработку пилотируемого транспортного корабля «Орел», предназначенного для полетов к Луне.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская приняла ванну прямо во время шоу Малахова
Женщины смотрели на Успенскую в ванне большими глазами, а мужчинам явно нравилось – они постоянно улыбались.
Политика
В Казахстане предложили обратно переименовать Алматы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение об обратном переименовании города Алматы в Алма-Ату.
Футбол
«Вильярреал» прервал безвыигрышную серию в Примере, победив «Севилью»
«Вильярреал» одержал победу над «Севильей» в матче 17-го тура испанской Примеры.
Армия и оружие
Корабль ЧФ взял на сопровождение эсминец США в Чёрном море
Малый ракетный корабль Черноморского флота России «Вышний Волочёк» взял на сопровождение американский эсминец Ross, вошедший в юго-западную часть акватории Чёрного моря.
Происшествия
Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве
По делу банды Аслана Гагиева задержали экс-прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову, которую подозревают в заказе убийства следователя, сообщает Следственный комитет.
Политика
На Сахалине ответили на заявления о передаче Курил Японии
Общество
Виктор Томенко рассказал, станет ли 31 декабря в Алтайском крае выходным днем
Все больше глав регионов принимают решение о переносе выходного дня с субботы, 28 декабря, на 31 декабря.
Политика
Пушков оценил шутку Зеленского в ответ на слова Путина о газе
Сенатор Алексей Пушков заявил о превосходстве России над Украиной в газовом споре.
Авто
Объявлена дата премьеры нового Cadillac Escalade
Мировая премьера состоится на специальном мероприятии в Лос-Анджелесе 4 февраля 2020 года.
Экономика
С нового года МРОТ увеличивается на 850 рублей
Накануне Госдума РФ в третьем, итоговом, чтении приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Общество
В Госдуме предложили расселять аварийные дома по ипотеке
Переселять проживающих в аварийных и ветхих домах россиян за счет ипотеки со ставкой не выше 3% годовых предложили в комитете Госдумы по бюджету.
Политика
В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией
В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Происшествия
В Москве полицейские застрелили подозреваемого в нападении на женщину
Сотрудники полиции застрелили подозреваемого в нападении на женщину, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Единоборства
Петр Ян нокаутировал Фейбера на турнире UFC 245
Российский боец смешанного стиля Петр Ян одержал победу над американцем Юрайей Фейбером в бою в рамках легкого дивизиона UFC 245.