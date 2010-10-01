Общество

ТАССТАССГольдштейн назвал первоочередную задачу на посту главы ЕАО

Приоритетной задачей на посту главы Еврейской автономной области врио губернатора Ростислав Гольдштейн назвал решение острых вопросов жизнеобеспечения, в частности - прохождения отопительного сезона.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Гольдштейн: ЕАО нужны несколько млрд рублей для сбалансирования бюджета

ТАСС02:39

Врио главы ЕАО Гольдштейн назвал приоритетную задачу на посту

RT на русском02:11

Комиссия казначейства России проверит миллиардные долги ЕАО

News.ru02:00

Федеральное казначейство проверит долги ЕАО на 1 млрд рублей - Гольдштейн

Аргументы и Факты01:50

Россия проверит доли ЕАО

ГЛАС.RU01:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 07:14, Ашберн
Биатлон

Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования

Вести.Ru 06:38
Общество

СМИ опубликовали фото затонувшего в бухте Севастополя плавдока

Подлежащие утилизации списанный плавучий док ПД-16 со списанной же подводной лодкой Б-380 затонули в Севастополе в ночь на воскресенье.
Известия 06:39
Фигурное катание

Плющенко заявил, что Тутберидзе не воспитывает фигуристов с нуля

RT на русском 06:33
Общество

Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России

Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
Известия 06:43
Политика

В Кремле назвали условие для решения Зеленским конфликта в Донбассе

Для решения конфликта в Донбассе украинскому лидеру Владимиру Зеленскому необходимо доминировать на политической арене Украины, отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
RT на русском 07:06
Наука

Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов

Елена Малышева назвала бессонницу «легкой мелочью» на фоне других серьезных проблем со здоровьем, которые рафинированные углеводы могут вызвать.
ToDay News Ufa вчера в 02:52
Политика

Косачёв оценил призыв объявить все Курильские острова частью Японии

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT оценил призыв главы оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить на переговорах с Москвой все острова Курильского архипелага японской территорией.
RT на русском 03:42
Происшествия

В Петербурге мать хотела выкинуть ребенка из окна

Радио Sputnik вчера в 04:59
Единоборства

Ян нокаутировал Фейбера на турнире UFC 245

Российский боец наилегчайшего веса Пётр Ян одержал победу нокаутом над Юрайей Фейбером на турнире UFC 245 в Лас-Вегасе.
RT на русском вчера в 22:45
Энергетика

Украина продлила срок бронирования транзитных мощностей ее ГТС

На Украине регулятор в сфере энергетики принял решение продлить сроки бронирования транзитных мощностей до нового года, что дает российскому «Газпрому» дополнительное время для заключения соответствующего договора.
ГЛАС.RU 06:46
Происшествия

Сын Валерии в третий раз за неделю попал в ДТП

Сын певицы Валерии — 21-летний Арсений Шульгин — попал в третью аварию за неделю.
Известия 01:44
Шоу-бизнес

София Ротару может приехать в Москву с концертом

Украинская певица София Ротару может вновь приехать в Москву с концертом. Об этом заявил её концертный директор Сергей Лавров.
News.ru 06:26
Культура

Умерла французская актриса Анна Карина

Во Франции скончалась в возрасте 79 лет актриса датского происхождения Анна Карина, сообщают французские СМИ.
Московский Комсомолец 05:07
Происшествия

Спасатели в Москве сняли мужчину с опоры Крымского моста

Российская газета 06:47
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru вчера в 11:12
Происшествия

В Иркутске самолет вернулся в аэропорт из-за трещины на лобовом стекле

Газета.Ru 06:42
Общество

Минфин уберет возможность обналичивать замороженные пенсии

Издание указывает, что в нынешней версии проекта существует схема обналичивая замороженных с 2014 года средств пенсионных накоплений, сформированных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
РИА Новости вчера в 07:42
Общество

В России обнаружен новый вид кражи персональных данных

В России зафиксированы случаи кражи персональных данных из банков через IT-специалистов.
RT на русском вчера в 17:49
Спорт

Российские гандболистки завоевали бронзу на чемпионате мира в Японии

Женская сборная России по гандболу завоевала бронзовые медали на чемпионате мира 2019 года в Японии.
РБК 05:51
Общество

Умер бывший министр печати СССР Михаил Ненашев

Журналист, бывший министр печати СССР Михаил Ненашев скончался в возрасте 90 лет.
RT на русском 04:36
Гаджеты

Владельцы старых смартфонов не смогут запустить WhatsApp с 1 января

С 1 февраля WhatsApp перестанет запускаться на iPhone 4 и других моделях, произведенных до 2011 года, а также на устройствах, где установлена Android 2.3.7 и младше.
Экономика сегодня 06:00
Политика

Песков назвал Россию островком стабильности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в 2019 году страна стала сильнее.
Lenta.ru вчера в 14:19
Кино

Мединский назвал голливудские фильмы «дешевой попкорновой шнягой»

Есть такая откровенная дешевая попкорновая шняга — прямо стыдно бывает 10 минут на это потратить.
iReactor 06:10
Происшествия

Потасовка фанатов с пожарными на концерте Макса Коржа попала на видео

РИА Новости 02:06
Политика

Для завершения строительства «Северного потока – 2» потребовалось еще несколько месяцев

Компания Nord Stream 2 AG подала заявку в Германии на продолжение строительства «Северного потока – 2» зимой и весной, пишут СМИ.
Взгляд.ру 06:40
Общество

Убыль населения России окажется рекордной за 11 лет

В январе-октябре 2019 года естественная убыль населения России составила почти 260 тысяч человек.
Политсовет 13 декабря в 02:43
Политика

Глава ПЦУ заявил о ликвидации Киевского патриархата

Глава неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний Думенко объявил, что непризнанные Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) юридически ликвидированы.
RT на русском вчера в 09:46
Общество

В европейской части России установится аномальная погода

На юге европейской части России местами ожидаются дождь, гололед, а также туманы.
Портал Поиск вчера в 04:13
Политика

МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах

Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Российская газета 13 декабря в 09:59
Кино

«Союзмультфильм» показал продолжение «Умки»

Собака.ru 06:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ростислав Эрнстович Гольдштейн
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от исполнительной власти Еврейской автономной области с сентября 2015 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Еврейская автономная область
Область в России
Субъект Российской Федерации, входит в состав Дальневосточного федерального округа. Административный центр - город Биробиджан. Образована 7 мая 1934 года. Граничит на юге с Китаем, на западе - с Амурской областью, на востоке - с Хабаровским краем.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное