Общество
ТАССГольдштейн назвал первоочередную задачу на посту главы ЕАО
Приоритетной задачей на посту главы Еврейской автономной области врио губернатора Ростислав Гольдштейн назвал решение острых вопросов жизнеобеспечения, в частности - прохождения отопительного сезона.
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Биатлон
Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования
Общество
СМИ опубликовали фото затонувшего в бухте Севастополя плавдока
Подлежащие утилизации списанный плавучий док ПД-16 со списанной же подводной лодкой Б-380 затонули в Севастополе в ночь на воскресенье.
Общество
Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России
Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
Политика
В Кремле назвали условие для решения Зеленским конфликта в Донбассе
Для решения конфликта в Донбассе украинскому лидеру Владимиру Зеленскому необходимо доминировать на политической арене Украины, отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Наука
Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов
Елена Малышева назвала бессонницу «легкой мелочью» на фоне других серьезных проблем со здоровьем, которые рафинированные углеводы могут вызвать.
Политика
Косачёв оценил призыв объявить все Курильские острова частью Японии
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT оценил призыв главы оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить на переговорах с Москвой все острова Курильского архипелага японской территорией.
Происшествия
В Петербурге мать хотела выкинуть ребенка из окна
Единоборства
Ян нокаутировал Фейбера на турнире UFC 245
Российский боец наилегчайшего веса Пётр Ян одержал победу нокаутом над Юрайей Фейбером на турнире UFC 245 в Лас-Вегасе.
Энергетика
Украина продлила срок бронирования транзитных мощностей ее ГТС
На Украине регулятор в сфере энергетики принял решение продлить сроки бронирования транзитных мощностей до нового года, что дает российскому «Газпрому» дополнительное время для заключения соответствующего договора.
Происшествия
Сын Валерии в третий раз за неделю попал в ДТП
Сын певицы Валерии — 21-летний Арсений Шульгин — попал в третью аварию за неделю.
Шоу-бизнес
София Ротару может приехать в Москву с концертом
Украинская певица София Ротару может вновь приехать в Москву с концертом. Об этом заявил её концертный директор Сергей Лавров.
Культура
Умерла французская актриса Анна Карина
Во Франции скончалась в возрасте 79 лет актриса датского происхождения Анна Карина, сообщают французские СМИ.
Происшествия
Спасатели в Москве сняли мужчину с опоры Крымского моста
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Общество
Минфин уберет возможность обналичивать замороженные пенсии
Издание указывает, что в нынешней версии проекта существует схема обналичивая замороженных с 2014 года средств пенсионных накоплений, сформированных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
Общество
В России обнаружен новый вид кражи персональных данных
В России зафиксированы случаи кражи персональных данных из банков через IT-специалистов.
Спорт
Российские гандболистки завоевали бронзу на чемпионате мира в Японии
Женская сборная России по гандболу завоевала бронзовые медали на чемпионате мира 2019 года в Японии.
Общество
Умер бывший министр печати СССР Михаил Ненашев
Журналист, бывший министр печати СССР Михаил Ненашев скончался в возрасте 90 лет.
Гаджеты
Владельцы старых смартфонов не смогут запустить WhatsApp с 1 января
С 1 февраля WhatsApp перестанет запускаться на iPhone 4 и других моделях, произведенных до 2011 года, а также на устройствах, где установлена Android 2.3.7 и младше.
Политика
Песков назвал Россию островком стабильности
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в 2019 году страна стала сильнее.
Кино
Мединский назвал голливудские фильмы «дешевой попкорновой шнягой»
Есть такая откровенная дешевая попкорновая шняга — прямо стыдно бывает 10 минут на это потратить.
Политика
Для завершения строительства «Северного потока – 2» потребовалось еще несколько месяцев
Компания Nord Stream 2 AG подала заявку в Германии на продолжение строительства «Северного потока – 2» зимой и весной, пишут СМИ.
Общество
Убыль населения России окажется рекордной за 11 лет
В январе-октябре 2019 года естественная убыль населения России составила почти 260 тысяч человек.
Политика
Глава ПЦУ заявил о ликвидации Киевского патриархата
Глава неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний Думенко объявил, что непризнанные Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) юридически ликвидированы.
Общество
В европейской части России установится аномальная погода
На юге европейской части России местами ожидаются дождь, гололед, а также туманы.
Политика
МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах
Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Кино